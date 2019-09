Un bambino è caduto dal balcone nel Lodigiano | preso al volo da un ragazzo

Follonica - morto il bambino di 8 anni : gli era caduto il letto sulla testa : Alessando Liberti, il bambino di 8 anni rimasto schiacciato dal letto della sua cameretta, non ce l'ha fatta. In seguito al grave incidente domestico accaduto il 7 agosto, era stato ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni erano apparse subito gravi Il grave fatto è accaduto una settimana fa a Follonica, in provincia di Grosseto. Alessandro, forse, si era infilato sotto il letto della sua cameretta per raccogliere ...