Tennis | ATP Cup 2020 | la risposta alla Coppa Davis | si inizia a gennaio 2020 Le prime 19

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : wild card per Jannik Sinner. Presente anche Matteo Berrettini : Le ATP Finals 2019 sono un obiettivo ormai dichiarato per Matteo Berrettini ed il Tennista romano comincia la sua rincorsa alle prime otto posizioni della Race to London dal torneo ATP di San Pietroburgo. L’azzurro è la testa di serie numero 3 in Russia e cercherà di ottenere punti importanti per provare a superare Kei Nishikori, non impegnato questa settimana ed ottavo con solo venti punti di vantaggio sull’italiano. Berrettini ...

Tennis - Matteo Berrettini nono nella Race : “Proverò a raggiungere le ATP Finals” : Con quattro posti già assegnati allo spagnolo Rafael Nadal, al serbo Novak Djokovic, all’elvetico Roger Federer ed al russo Daniil Medvedev, restano ancora quattro slot liberi per le ATP Finals di Londra: ad un passo dall’obiettivo sono l’austriaco Dominic Thiem e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, mentre l’iberico Roberto Bautista Agut ha un live margine su resto della concorrenza. Grande ressa per l’ultimo posto ...

Tennis - Berrettini non si accontenta : “Atp Finals? Strano pensarci - ma ci proverà fino all’ultimo” : Il Tennista italiano ha parlato della sua avventura agli US Open, rivelando come le Atp Finals siano diventate adesso un obiettivo concreto da raggiungere E’ un periodo positivo per Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale degli US Open persa contro Rafa Nadal. Uno Slam che gli ha permesso di scalare la classifica Atp, salendo al tredicesimo posto ad un tiro di schioppo dalla top ten. AFP/LaPresse L’azzurro è anche nono nella ...

Tennis – Matteo Berrettini conquista i bookmaker : si abbassano le quote riferite a top 10 e finals ATP : La grande prestazione offerta da Matteo Berrettini agli US Open ha convinto anche i bookmaker: si abbassano le quote di una possibile entrate dell’azzurro in top 10 e alle finals ATP Dopo lo straordinario exploit degli US Open, Slam nel quale ha raggiunto la semifinale, arrendendosi solo ad un super Rafa Nadal poi vincitore del torneo, Matteo Berrettini ha impressionato anche i bookmaker. Agipronews infatti, spiega come le quote ...

Tennis : Matteo Berrettini in piena corsa per le ATP Finals dopo gli US Open! Lotta con Nishikori e Zverev - ma non solo : Adesso non ci sono più dubbi: Matteo Berrettini, dopo un anno iniziato al numero 54 del mondo, due tornei vinti, un ottavo e una semifinale Slam, è nel pieno della corsa per le ATP Finals di Londra. L’ultimo dei suoi grandi risultati, il maggiore, la semifinale a Flushing Meadows, lo ha portato al 13° posto nel ranking classico, ma soprattutto al 9° nella Race to London, che vale l’accesso al torneo di fine anno. Questa nona ...

Tennis - Nick Kyrgios si scaglia contro l’ATP : “E’ corrotta” : Nick Kyrgios fa sempre parlare di sé e non solo per le prestazioni in campo. L’estroso Tennista australiano, protagonista del primo turno dello US Open 2019, ultimo Major dell’anno, dopo la vittoria contro l’americano Steve Johnson, si è espresso con parole ben sopra le righe in merito alla sua multa dopo quanto avvenuto a Cincinnati. Il 24enne nativo di Canberra, infatti, nel torneo in Ohio (Stati Uniti) si era scagliato più ...

Tennis - Ranking ATP (26 agosto) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro : Oggi prenderà il via l’ultimo Slam della stagione del Tennis. A New York (Stati Uniti) lo US Open ci accompagnerà nelle prossime due settimane e questo darà delle variazioni nel Ranking ATP. Cambiamenti che non si registrano all’inizio di questa settimana nella graduatoria generale. Abbiamo sempre il serbo Novak Djokovic a comandare, grande favorito per il successo nella Grande Mela, dopo essersi imposto negli Australian Open e a ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : Hubert Hurkacz batte Paire e vince il primo torneo in carriera : Hubert Hurkacz si aggiudica la finale del torneo ATP 250 di Winston-Salem, North Carolina (Stati Uniti) con il punteggio di 6/3 3/6 6/3 contro Benoit Paire e vince il suo primo torneo della carriera. Sul cemento dell’università di Wake Forest, il polacco ha disputato una prova ad alti e bassi con primo e terzo set impeccabili mentre nel secondo ha commesso troppi errori, rimettendo in carreggiata il francese che, fino a quel momento, stava ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di venerdì 23 agosto. Disputati quarti e semifinali nella medesima giornata : Si sono completati all’alba italiana, a causa di una lunga interruzione per pioggia, le semifinali del torneo ATP 250 di Winston Salem: sul cemento outdoor statunitense nella giornata di ieri si sono giocati anche i quarti di finale, dopo che il programma di giovedì era saltato ancora a causa del maltempo. Il primo finalista è il transalpino Benoit Paire, che in una semifinale dall’andamento stranissimo, interrotta anche dalla ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : la pioggia blocca tutto - oggi tour de force con quarti e semifinali : La pioggia flagella il torneo ATP 250 di Winston Salem: si è giocato pochissimo in nottata sul cemento statunitense per via del cattivo tempo, ed oggi dunque dovranno disputarsi i quarti di finale e a seguire anche le semifinali. Organizzatori ed atleti dunque costretti al tour de force, confinando nella tenuta del meteo. Iniziata nella notte italiana una sola sfida, tra il transalpino Benoit Paire e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che si ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di mercoledì 21 agosto. Avanza Frances Tiafoe - fuori Lorenzo Sonego e Sam Querrey : Si sono completati all’alba italiana, a causa di una lunga interruzione per pioggia, gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Winston Salem: sul cemento outdoor statunitense in casa Italia si registra la sconfitta dell’unico azzurro impegnato, Lorenzo Sonego, battuto dall’iberico Pablo Carreno Busta per 7-6 (7) 6-0. Due i ritiri: lo statunitense Frances Tiafoe Avanza ai quarti grazie all’abbandono del serbo FiIip ...

Tennis - ATP 250 Winston-Salem 2019 : Lorenzo Sonego dura un set - poi crolla contro Pablo Carreno Busta : Finisce agli ottavi di finale l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Winston-Salem. L’azzurro, numero 7 del tabellone, è stato sconfitto dallo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 7-6(7) 6-0 in poco più di un’ora e mezza. Per l’iberico la nuova prospettiva è quella dei quarti di finale contro il francese Benoit Paire, che ha battuto nel derby il connazionale Ugo Humbert per 3-6 7-6(2) 6-3. Il match ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di martedì 20 agosto. Sonego vola agli ottavi - sconfitte per Fabbiano e Cecchinato : Giornata molto intensa in quel di Winston-Salem, in cui è in corso di svolgimento l’ultimo torneo ATP 250 di preparazione in vista degli US Open 2019. Dopo un lunedì condizionato dalla pioggia, sono andati in scena gli ultimi incontri di primo turno e tutte le sfide di secondo turno del tabellone di singolare con tre azzurri in campo. Cominciamo dalla convincente vittoria di Lorenzo Sonego al secondo turno per 6-1, 6-4 contro il bosniaco ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : Lorenzo Sonego batte Damir Dzunhur e va agli ottavi : Ottimo esordio per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Winston-Salem: l’azzurro, che al primo turno aveva usufruito di un bye essendo testa di serie numero 7, supera in un’ora e dieci minuti di gioco il qualificato bosniaco Damir Dzumhur con lo score di 6-1 6-4 ed agli ottavi affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 11. Con il programma rivoluzionato dopo la pioggia di ieri, il bosniaco è costretto a ...