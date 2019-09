MotoGp | Vinales in pole davanti a Espargaro e Quartararo Settimo tempo per Valentino

Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGp : Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, in programma domenica pomeriggio sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Nelle qualifiche di sabato Viñales è stato il più veloce sul giro davanti a Pol

MotoGp - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : strepitosa pole di Maverick Vinales - Dovizioso 6° - Rossi 7° dopo un duello con Marquez : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo ottimo momento di forma e centra una splendida pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Su una pista di Misano dominata dal sole e da temperature attorno ai 27 gradi per quanto riguarda l’atmosfera ed i 41 sull’asfalto, sono ancora le strategie a farla da padrone tra la curva della Quercia e del Carro. I piloti, come successo anche sabato scorso a Monza ...

MotoGp - Maverick Viñales e quelle differenze con Valentino Rossi : “io mi trovo meglio con la M1 standard” : Il pilota della Yamaha ha parlato al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Misano, soffermandosi sulle differenze con Valentino Rossi Sensazioni positive per la Yamaha e Maverick Viñales al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gp di Misano, lo spagnolo ha chiuso in testa le FP2 con la versione standard della M1, diversa da quella usata da Valentino Rossi. AFP/LaPresse Una scelta precisa del rider iberico, ...

MotoGp – Meregalli fa il punto dopo le FP2 : “Vinales veloce - ma occhio a Marquez! Valentino Rossi si trova meglio con…” : Maio Meregalli fa il punto della situazione dopo le FP2 del venerdì: il team manager Yamaha sottolinea le differenze fra Maverick Vinales e Valentino Rossi, tenendo d’occhio però le prestazioni di Marc Marquez Primo giorno ok per la Yamaha sulla pista di Misano. dopo le FP2 del venerdì Maverick Vinales ha fatto registrare il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso 4°. In mezzo ai due piloti della casa giapponese si sono ...

MotoGp - Meregalli sorride : “il lavoro con le parti nuove prosegue. Rossi? Si è trovato peggio di Viñales” : Il Team Director della Yamaha ha parlato dopo la prima sessione di libere del Gp di Misano, soffermandosi sul lavoro svolto dai suoi piloti Prima sessione di libere tutto sommato positiva per la Yamaha a Misano, terza posizione per Maverick Viñales e nono tempo per Valentino Rossi, che si sono concentrati sullo sviluppo delle nuove componenti già portate in pista negli ultimi test. Costanza Benvenuti – LaPresse sorride per i feedback ...

MotoGp - risultato FP1 GP San Marino 2019 : Quartararo si conferma un fulmine a Misano - Marquez e Viñales a caccia : La prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP ha confermato le sensazioni già trovate dieci giorni fa durante i test qui al Misano World Circuit Marco Simoncelli di un asfalto che ha perso un po’ di grip rispetto alla passata stagione. Il miglior tempo è stato stabilito dallo scatenato francese Fabio Quartararo che è sceso con la sua Yamaha Petronas fino al 1:33.153, molto più ...

MotoGp – Vinales motivato a Misano : “mi sento molto bene e ho molta fiducia” : Maverick Vinales carico in vista del Gp di San Marino: le parole dello spagnolo della Yamaha in conferenza stampa a Misano Misano è finalmente pronta ad ospitare il tanto atteso appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Domenica si correrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini per una gara di fuoco davanti al pubblico italiano. Reduce da un test positivo sul circuito di Misano, Maverick Vinales arriva a San Marino carico e ...

Maverick Viñales MotoGp - GP San Marino 2019 : “Ho molta fiducia in me stesso adesso - i test sono stati produttivi” : Si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Reduce dal terzo posto in rimonta di Silverstone, Maverick Viñales si appresta ad affrontare una corsa molto importante per confermare i progressi della Yamaha su una pista che l’anno scorso mise in grande difficoltà la scuderia di ...

MotoGp - Meregalli fa sognare i tifosi Yamaha in vista di Misano : Rossi e Viñales prenotano un ruolo da protagonisti : Il Team Manager della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di Misano, palesando un certo ottimismo La pausa è alle spalle, il circus di MotoGp si prepara a sbarcare a Misano, sede del pRossimo appuntamento in calendario. Sulla stessa pista si sono svolti qualche giorno fa i test ufficiali, conclusi con un dominio delle Yamaha, che sperano di ripetersi anche in gara. AFP/LaPresse Sul week-end che sta per arrivare si è soffermato Maio ...

MotoGp - quante novità in casa Yamaha nei test di Misano : Valentino Rossi e Viñales possono sorridere : In occasione della prima giornata di test a Misano, i due piloti della Yamaha hanno portato in pista parecchie novità Giornata importante per Valentino Rossi e Maverick Vinales a Misano, i due piloti della Yamaha hanno utilizzato il Day-1 dei test per provare parecchie novità portate dalla Yamaha in questa sessione per migliorare le prestazioni della M1. AFP/LaPresse In mattina i due piloti della casa di Iwata sono scesi in pista con ...