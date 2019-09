Spunta l' ipotesi di un super bonus nella busta paga di luglio

Ue - il governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora Spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Pensioni - le incognite su quota 100 : Spunta l'ipotesi di aumentare l'età a 64 anni : Rispetto al documento programmatico alla base del nuovo esecutivo giallorosso, dove il tema delle Pensioni risulta accantonato, Pd e M5S sarebbero già al lavoro per ridefinire quota 100. Fin dall'inizio della scorsa settimana circolavano alcune indiscrezioni secondo cui il nuovo strumento previdenziale caro alla Lega di Matteo Salvini sarebbe stato superato prima della fine naturale della sperimentazione, vale a dire il 2021 (oggi il Corriere ...

Brexit - Johnson convoca il governo e minaccia i Tory ribelli : “Legge anti-no deal sarebbe sfiducia”. Spunta l’ipotesi di elezioni anticipate : Il Parlamento britannico nei prossimi giorni sarà ancora aperto e martedì ai Comuni è previsto un voto che rischia di rompere le uova nel paniere a Boris Johnson: quello sulla mozione che le opposizioni, Labour in testa, intendono presentare per impedire al premier di portare il Regno Unito fuori dalla Ue senza un accordo. La fronda che nel Partito conservatore è contraria a un’uscita al buio è ampia e il leader è preoccupato. Tanto da ...

CorSport : Icardi perde anche l’Atletico. Spunta l’ipotesi Barcellona : Quando mancano meno di due giorni alla fine del mercato, tutto sembra far supporre che Icardi resterà all’Inter almeno fino a gennaio, scrive il Corriere dello Sport. Certo, sul mercato non si può mai mettere un punto fino a quando non scade l’ultimo minuto utile, ma sembrano sfumare tutte le alternative possibili per l’argentino. Leonardo si è fatto avanti contattando Ausilio, è vero, ma la soluzione del Psg potrebbe ...

Nicola Zingaretti - la sfida sui nomi. E Spunta l'ipotesi di alleanze con il M5s alle Regionali : Mentre Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio discutono sulla composizione del prossimo governo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte al quale spetterà il compito di dirimere tutti i nodi e accontentare tutti, nel Partito democratico gira una voce. Il retroscena, riportato dal Corriere della Sera, porta

Rakitic Juventus - affare possibile : Spunta una nuova ipotesi : Rakitic Juventus – La chiusura della sessione estiva di calciomercato si sta avvicinando a grandi passi, ma per la Juventus potrebbe esserci ancora il tempo per piazzare un altro grandissimo colpo: quello che porterebbe a Torino Ivan Rakitic. Secondo quanto riportato dall’iberico Sport, il club bianconero negli ultimi giorni ha deciso di accelerare con forza […] More

Governo - Conte bis blocca la partita : Spunta ipotesi Fico : L’idea è emersa in un vertice della maggioranza Pd e vedrebbe concordi i renziani, mentre proseguono le trattative di Governo tra M5s e Pd. E oggi è in programma la riunione dei tavoli di lavoro dem per stilare il programma da portare al confronto con i pentastellati

Continuano le trattative M5S-Pd : Spunta l'ipotesi Fico Premier : A due giorni esatti dal secondo giro di consultazioni previsto al Quirinale, Continuano le trattative tra il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Il nodo da sciogliere sembra essere quello del nome dell'eventuale nuovo Premier. Sembra che il Pd abbia messo sul piatto l'ipotesi Roberto Fico, visto che quella di un Conte bis non sembra entusiasmare i democratici. l'ipotesi Fico Premier Nella serata di ieri, da fonti del Nazareno, si ...

I 5Stelle : «Palazzo Chigi a Conte». No del Pd - Spunta l'ipotesi Draghi : ROMA La trattativa comincia. Dopo giorni di segnali di fumo, whatsapp e telefonate, i 5Stelle giocano la prima carta. E non la scoprono sul tavolo di Matteo Salvini che, dopo aver innescato la...