NBA – Livingston dice addio alla palla a spicchi | sui social l’annuncio del suo ritiro

Fonte : sportfair

(Di venerdì 13 settembre 2019) Termina la carriera di Shaun: suil’annuncio delE’ arrivato il momento di dire basta: Shaunha preso un’importantissima decisione a due mesi dal taglio dei Golden State Warriors. Dopo un’importante carriera, iniziata nel 2005 e resa difficile da un terribile infortunio nel 2007 e tre titoli NBA con la maglia degli Warriors,ha annunciato oggi suila fine della sua carriera. “Dopo 15 anni nella lega mi ritengo allo stesso tempo felice, triste, fortunato e grato. Mi è difficilissimo riassumere in una didascalia tutte le emozioni vissute nel cercare di realizzare un sogno e nel riuscirci. Chiunque sia chiamato a farcela contro ogni previsione capisce lo sforzo mentale ed emotivo necessario a motivarsi in una guerra tutta in salita, sforzo ancora maggiore se si è chiamati a ispirare anche altre persone. ...

