Il Tempo delle Donne | l’inaugurazione alla Triennale di Milano Diretta video

«Stefano e il corpo del reato» Ilaria Cucchi al Tempo delle Donne La diretta video : Entra nel vivo la sesta edizione della festa-festiva organizzata dal Corriere della Sera e dalla 27esima Ora

Marco Mengoni a Il Tempo delle Donne con Alberto Urso - Bocelli - Al Bano e molti altri : Il Tempo Delle Donne è dedicato al corpo e alla sua continua evoluzione per quel che riguarda l'edizione 2019 di prossimo avvio. Numerosi gli ospiti che si alterneranno sui palchi allestiti in Triennale a Milano; tra questi molti cantanti, musicisti e autori. Ci sarà Al Bano, protagonista di un appuntamento il 15 settembre sul percorso nel mondo della musica a 76 anni. Spazio anche ai giovani con Annalisa e i giovani Coma_Cose, la prima ...

MalTempo - a Milano esondano il Seveso e il Lambro : le immagini delle strade allagate. FOTO : Maltempo, a Milano esondano il Seveso e il Lambro: le immagini delle strade allagate. FOTO Un forte temporale si è abbattuto sulla città. La situazione è poi rientrata e il meteo è in miglioramento. Colpita la zona nord della città tra viale Marche, viale Zara e il quartiere Niguarda Parole chiave: ...

MalTempo e brusco abbassamento delle temperature : prima neve al passo dello Stelvio : brusco abbassamento delle temperature al Nord Italia: il Maltempo ha portato le prime intense nevicate in quota. Sul passo dello Stelvio, a 2.757 metri quota, lo scenario oggi è invernale, una transizione avvenuta in poche ore. A Bolzano – spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – la massima è calata da 30°C a 20°C tra giovedì e venerdì. In montagna nevica oltre i 2.500 metri. L'articolo Maltempo e brusco abbassamento delle ...

MalTempo : frana sulla strada delle Centovalli - al confine Italia-Svizzera : Le intense precipitazioni cadute durante la notte hanno innescato questa mattina una frana sulla strada delle Centovalli, al confine tra Italia e Svizzera, nel territorio del comune elvetico di Camedo. La strada viene percorsa quotidianamente da centinaia di lavoratori frontalieri che dalla Val Vigezzo raggiungono Locarno: molti sono stati costretti percorrere la strada della Valle Cannobina, raggiungendo la Svizzera passando dal Lago ...

MalTempo in arrivo dal nord Europa - Piogge e Temporali e abbassamento delle temperature : Roma - Da una saccatura nord atlantica si diparte una nuova perturbazione che dalla Francia punta le regioni settentrionali ed in giornata raggiungerà le Alpi centro-occidentali per riversarsi entro sera sulle pianure del nordovest, dove darà luogo a Piogge e temporali localmente anche di forte intensità. Sarà sospinta da un carico di aria più fresca in grado di dar luogo ad un abbassamento delle temperature, specie al ...

Renato Zero al Tempo delle Donne rivela la sua vera natura (video) : “Mi sento un narratore” : Renato Zero al Tempo Delle Donne rivela quale sia la sua vera natura. L'artista romano è stato uno tra i primi ospiti della nuova edizione della manifestazione che quest'anno raddoppia con una serie di eventi che si terranno tra la sede di Corriere e la Triennale. Il cantautore romano si è definito un narratore, ed è questo l'aspetto che maggiormente caratterizzerà Zero Il Folle, nuovo album dal 4 ottobre del quale ha già rivelato cover e ...

MalTempo - allerta meteo per Temporali da giovedì : l’elenco delle regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato allerta gialla in 6 regioni a causa del Maltempo in arrivo domani, giovedì 5 settembre, quando sono previsti temporali accompagnati da fulmini e grandinate. Ecco l'elenco dei territori a rischio: dalla Calabria alla Sicilia, dalla Lombardia al Piemonte, passando per Abruzzo e Basilicata.Continua a leggere

Previsioni Meteo : addio caldo estivo - arrivano 3 perturbazioni che porteranno malTempo e calo delle temperature : Il caldo estivo abbandona la Penisola: 3 perturbazioni porteranno maltempo e un calo delle temperature fino a 7-8°C. Dal 13 settembre le temperature potranno risalire in media, con massime di 28-30°C, ma non si deve temere un colpo di coda. Secondo il Meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, “la prima perturbazione proverrà dal Nord Europa e coinvolgerà tutto il Centro del continente, lambendo l’Italia e ...

MalTempo : malfunzionamento delle reti mobili ad Arquata del Tronto : Disagi nel territorio di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) a causa dell’impossibilità di comunicare con i cellulari: a causa dell’ondata di Maltempo della notte scorsa, si registrano malfunzionamenti delle reti mobili. I gestori stanno intervenendo, a seguito di segnalazione da parte del Comune alla Prefettura di Ascoli Piceno. L'articolo Maltempo: malfunzionamento delle reti mobili ad Arquata del Tronto sembra essere il primo su ...

MalTempo - Temporali e nubifragi sull’Italia : l’elenco delle regioni a rischio allerta : Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse dopo l'ondata di Maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Sardegna. Per domani, giovedì 29 agosto, sono sei le regioni per cui è stata diramata una allerta gialla e cioè Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Umbria e Abruzzo.Continua a leggere

MalTempo - naufragio nel Mediterraneo : almeno 40 morti al largo delle coste della Libia : Si stima che almeno 40 persone siano annegate al largo delle coste della Libia in un nuovo naufragio nel Mar Mediterraneo. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Unhcr. “Questo scioccante incidente ha spinto l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, a rinnovare la sua richiesta urgente di intervento per salvare vite umane”, si legge. Circa 60 sopravvissuti sono stati soccorsi e portati a terra nella ...

MalTempo : Temporali e grandine in arrivo - l’elenco delle regioni a rischio allerta : Maltempo con temporali, fulmini e raffiche di vento sulle regioni Centro Settentrionali, si abbatterà da stasera, dopo aver messo in ginocchio la Spagna. La protezione civile ha diramato per domani, mercoledì 28 agosto, allerta gialla in quattro regioni, e cioè Sardegna, Piemonte, Umbria e Marche ma pioggia è attesa anche altrove: ecco dove.Continua a leggere