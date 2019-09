Il mio ex vuole ammazzarmi | ma lui è libero e io sotto scorta

Il racconto choc di Lucia : "Il mio ex è libero e vuole uccidermi" : Luca Sablone La donna ormai è rassegnata: "Non so quanti giorni mi restano, se qualche ora o qualche mese. Aspetto come una malata terminale" Lucia Panigalli ha rischiato di morire per ben due volte. L'intenzione di toglierle la vita è stata del suo ex Mauro Fabbri, un imprenditore agricolo che non ha accettato la fine della relazione e dunque ha agito con violenza: "Mi ha braccato. 'Ti uccido, ti uccido' sussurrava. Aveva delle ...

Fabrizio Corona rinviato a giudizio per la frase contro Selvaggia Lucarelli «anni che vuole il mio corpo e io non glielo do» : «Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po' di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo...

F1 - Imola vuole tornare a ospitare un Gran Premio : pronto un progetto di adeguamento della pista : Imola vuole tornare a ospitare un Gran Premio di F1. È infatti stato commissionato allo Studio Dromo di Jarno Zaffelli uno studio per inglobare il Paddock Club e le relative tribune, senza dimenticarsi che l’impianto è già in possesso dell’omologazione di grado 1 FIA. La studio verrà dunque condotto dalla stessa società che ha vinto l’appalto per la progrettazione degli sviluppi dei tracciati di Silverstone e Zandvoort dove il ...

MotoGp - la Ducati vuole il bis a Silverstone : dieci cose da sapere sul Gran Premio d’Inghilterra : Due anni fa la Ducati di Dovizioso si impose sul tracciato inglese, al momento quella rimane l’ultimo successo a Silverstone dopo la cancellazione di dodici mesi fa per pioggia Ormai da molti anni la terza e ultima gara di agosto per la MotoGp è il British Grand Prix, uno degli eventi più affascinanti del campionato mondiale che si svolge sul circuito di Silverstone in Inghilterra. Scopriamo di seguito 10 dati essenziali sulla ...

Anche l’Arabia Saudita vuole il Gran Premio - avviate trattative : L'Arabia Saudita e la Formula 1 stanno discutendo della possibilita' di ospitare una gara nel Paese. Secondo quanto rivelato oggi dal quotidiano Times, sarebbe stato chiesto a riguardo un parere ai capi delle scuderie. Il giornale ha riferito che la Formula 1 e le 10 squadre avrebbero chiesto rassicurazioni su questioni quali i diritti umani, l'uguaglianza di genere e la liberta' dei media prima di organizzare una gara nel Paese. Il quotidiano ...

Formula 1 – L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio : i team chiedono rassicurazioni su diritti - libertà e uguaglianza di genere : L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio di Formula 1: proposta interessante, ma i team chiedono rassicurazioni in termini di diritti, libertà e uguaglianza di genere L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio di F1! Secondo quanto riportato dal Times, la Grande potenza araba vorrebbe unirsi a Bahrain e Abu Dhabi, diventando il terzo paese ad ospitare un Gp di F1 in Medio Oriente. Le scuderie avrebbero espresso parere ...

Forza Italia - Toti : “Dimissioni senza primarie? Se non si vuole cambiare - mio mandato inutile” : “Dimissioni da coordinatore se al tavolo delle regole di Forza Italia non si darà il via libera a primarie aperte? Se non si cambia assolutamente nulla direi che il mio mandato è inutile“. A rivendicarlo il coordinatore azzurro, Giovanni Toti, arrivando a palazzo Chigi per un incontro con il governo sul Ponte Morandi. “Il mio è un mandato per cambiare, se non si vuole cambiare me ne faccio una ragione ma ne prendo anche ...

Antonietta Rositani - il papà a Mattarella : “Cosa dico a mio nipote quando vuole la mamma?” : "Caro presidente, non ho più favole a raccontare al mio piccolo nipotino, che la sera mi chiede della mamma e di Diuk, il loro cagnolino morto bruciato nell'auto da cui Antonietta è scappata". Sono le parole del papà di Maria Antonietta Rositani, in come per le ustioni subite dal suo ex, al presidente Sergio Mattarella, a cui indirizza una lettera aperta. Antonietta sapeva che lui sarebbe fuggito per sfregiarla, aveva paura, perché nessuno è ...