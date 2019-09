Seat - De Meo | nei prossimi cinque anni ci sarà una selezione darwiniana

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 12 settembre 2019) Credo che ciunanei, sia dal lato del prodotto che da quello delle aziende. Una visione realistica, più che catastrofica quella del presidente del comitato esecutivo di, Luca De Meo, innervata sullanalisi di una serie di fattori critici dellautomotive europeo, al netto delle variabili esterne. Idue o tresaranno difficili per una combinazione di altrettanti fattori, osserva nel corso di una tavola rotonda con i giornalisti italiani al Salone di Francoforte. Intanto prevedo un raffreddamento della domanda dopo un ciclo molto lungo di crescita. Poi noi dovremo aumentare gli investimenti e i costi di sviluppo per gestire la transizione verso lelettrico. Insomma, avverte, saremo chiamati a mettere un sacco di soldi nel sistema. E, alla fine, se tutto questo non funziona ci toccherà pure pagare le multe" per non essere ...

