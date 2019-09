Samsung Galaxy Note 10+ | lo smartphone con una bacchetta magica in più

La scheda tecnica di Samsung Galaxy M10s si va completando con le ultime feature : Nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy M10s L'articolo La scheda tecnica di Samsung Galaxy M10s si va completando con le ultime feature proviene da TuttoAndroid.

Apprezzabili novità extra per Samsung Galaxy S9 con patch settembre e timeline di Android 10 : Una settimana ricca di spunti interessanti quella che stiamo vivendo per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9. E a quanto pare non sono pochi. Lunedì, più in particolare, vi ho preannunciato la disponibilità della patch di settembre per i modelli in commercio anche qui in Italia, premettendo che ci trovassimo al cospetto di un upgrade secondario. Questo almeno quello che si percepiva osservando anche il peso dell'upgrade. Oggi 12 ...

Anche su Samsung Galaxy Note 10 la fotocamera frontale diventa un LED di notifica personalizzabile : Con un nuovo aggiornamento di EdgeLighting+ nelle scorse ore è stato aggiunto l'effetto "Black hole" per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+

Le Samsung Galaxy Buds sono disponibili in una nuova colorazione grigio perla : Arriva una nuova colorazione per le Samsung Galaxy Buds. Le cuffie true wireless by AKG di Samsung si colorano di un grigio perla niente male, con un occhio multicolore che ricorda parecchio le colorazioni degli ultimi Galaxy.

L'app PlayGalaxy Link di Samsung è ora disponibile su Android e Windows : Il servizio di giochi in streaming di Samsung, PlayGalaxy Link, sbarca ufficialmente su Android e Windows, ma solo negli Stati Uniti e in Corea.

Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy S8 - S8+ - M30 e Galaxy J6 ricevono nuovi aggiornamenti : Huawei Mate 20 Pro sta ricevendo le patch di agosto con la nuova versione di EMUI 9.1, mentre per Samsung Galaxy M30 e Galaxy J6 (2018) ci sono le patch di settembre.

In netto anticipo Android 10 sui Samsung Galaxy : il bollettino oggi 11 settembre : Potremmo andare incontro ad una decisa accelerazione per quanto riguarda i tempi di rilascio dell'aggiornamento con Android 10 a bordo dei Samsung Galaxy. Ovviamente con una corsia preferenziale per i principali top di gamma. Come i nostri lettori ricorderanno, nei giorni scorsi abbiamo parlato della probabile lista di dispositivi destinati a fare questo step, nonostante il colosso coreano non si sia mai sbilanciato sotto questo punto di vista. ...

Aggiornate i vostri Samsung Galaxy S9 e S9+ - ci sono le patch di sicurezza di settembre : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software che implementa le patch di sicurezza relative al mese di agosto 2019.

Svelati i nuovi colori del Samsung Galaxy S11 e alcune differenze con il Note 10 : Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S11, eppure in questi giorni iniziano ad essere più intense e frequenti le indiscrezioni sul top di gamma che toccheremo con mano nello scorcio iniziale del 2020. Dopo aver analizzato alcune voci parecchio interessanti a fine agosto, come probabilmente ricorderete con il nostro articolo specifico, tocca dunque fare un passo in più per comprendere a cosa andremo ...

Samsung Galaxy S11 sarà proposto in queste cinque colorazioni : Nonostante manchi ancora parecchio al lancio di Samsung Galaxy S11, vi proponiamo alcune anticipazioni relative alle probabili colorazioni.

Ultima possibilità per Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus con offerte Euronics Restart : Scampoli di offerte Euronics oggi 10 settembre da prendere in esame per chi cerca uno smartphone di fascia alta a buon prezzo, come nel caso dei vari Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus. Qualche giorno fa, sulle nostre pagine, abbiamo parlato del volantino della nota catena, portando alla vostra attenzione interessanti occasioni per il pubblico che intende portare a termine una nuova transazione. Oggi, però, tocca focalizzarsi sul ...

Brucia tutti il Samsung Galaxy S9 con la patch di settembre : in Italia da questo martedì : Un segnale decisamente incoraggiante quello che abbiamo colto questo martedì per tutti coloro che in un anno abbondante di vendite hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S9. Tutto ruota attorno alla patch che stiamo toccando con mano da alcune ore a questa parte per il top di gamma 2018, giunta sul mercato ad appena due settimane di distanza dall'ultimo pacchetto software ufficiale trattato sulle nostre pagine. Importante dunque ...

Ecco le ultime novità su Redmi 8 e Redmi 8A - Google Pixel 4 XL e Samsung Galaxy M10s : Scopriamo insieme le ultime novità relative ad alcuni smartphone in arrivo: parliamo di Redmi 8 e Redmi 8A, Google Pixel 4 XL e Samsung Galaxy M10s

Manuale Samsung Galaxy Tab S6 Guida uso semplice : Manuale Samsung Galaxy Tab S6 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Tab S6.