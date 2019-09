Salvini si è dimostrato pavido di fronte ai poteri forti | dice Di Battista 

Fonte : agi

(Di giovedì 12 settembre 2019) "State parlando con colui che è sempre stato un acerrimo nemico di, mi voleva 'mandare a quel paese' tutti i giorni. Ho contrastato tantissimo anche la Lega da fuori il Parlamento. Personalmente, mi ha deluso quando si èmoltodia quelli che sono 'i'". Lo ha detto l'esponente M5s Alessandro Di Battista, intervistato ai microfoni di "Dritto e Rovescio", il talk show condotto da Paolo Del Debbio, in onda questa sera, alle 21.30 su Retequattro. "Ho sentito un'intervista ad Andrea Orlando del Pd - ha aggiunto - in cuiche, in questo Paese, inon esistono. Invece si chiamano De Benedetti, Benetton, Caltagirone, Malagò, sono questi i miei avversari. Per me il Pd - conclude - resta il partito garante di questo sistema".

