Fiat 500X Sport - La crossover diventa più grintosa

Fiat 500X - Prime immagini della versione sportiva : Oltre alla Fiat Panda Trussardi nel nuovo video musicale dell'artista statunitense Ava Max la Fiat ha svelato anche un altro modello. Si tratta di una versione più sportiva della 500X, lungamente attesa e finalmente pronta al debutto. Come anticipato più volte, la variante più dinamica della Suv di Torino non avrà lo Scorpione sul cofano: per il momento la Abarth 500X rimarrà solo un sogno per gli appassionati del marchio. Oltre che dal filmato, ...