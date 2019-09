Tom Ford ci vuole far ballare in giacca e cravatta

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Intervista a Tom, lo stilista texano che spiega perché la sartoria è in piena ripresa. GQ: Cosa ne pensi della ripresa dei completi sartoriali? Tom: «Ragazzi cresciuti in un'epoca in cui l’abito sembrava essere scomparso di scena all’improvviso desiderano apparire glamour, cool ed eleganti. E così oggi assistiamo a una rinascita della sartoria. Gli uomini abbracceranno questo stile per altri 10 anni, e come reazione rinascerà nuovamente il casual. La moda è un pendolo che oscilla avanti e indietro. Personalmente sono convinto che un completo, soprattutto in certe occasioni, sia eterno.» Cosa rende un abito Tomcosì sexy? «Li disegno su me stesso e io sono sexy, ovviamente ride . Ho una taglia perfetta per fare da campione e ne sono pienamente consapevole. Così mi pongo una serie di domande a cui ...

