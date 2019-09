Meteo | torna il caldo nordafricano | Napoli | Roma e Milano sopra i 30 gradi

Meteo - torna il caldo nordafricano : Roma - Napoli e Milano sopra i 30 gradi : Bel tempo in arrivo, ma solo a partire da giovedì. Nel corso della giornata di mercoledì temporali e piogge potranno ancora interessare parte delle regioni centro-meridionali; da...

Meteo - da giovedì torna l'estate : «Picchi di 35-36 gradi». Ecco fino a quando durerà : Il tempo, su alcune aree dell'Italia, risulterà ancora un po' instabile entro metà settimana; tuttavia, la situazione è destinata a cambiare radicalmente tra...

Svolta Meteo - addio tempo instabile : quando torna l'estate (quella vera) : Una perturbazione atlantica lambisce il nostro Paese: ancora piogge e temporali su alcune regioni nelle prossime ore. Poi...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in Sicilia : nubifragi - forte vento e grandine di grandi dimensioni - rischio tornado e alluvioni lampo : Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’Allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni. Tutte le allerte si intendono formalmente ...

Meteo : vasta depressione nel Mediterraneo - torna il maltempo : Una vasta massa d'aria fresca proveniente dal nord Europa si sta dirigendo sul Mediterraneo occidentale, tra Spagna e Sardegna, dove sta dando vita ad un vortice di bassa pressione piuttosto incisivo...

Meteo - colpo di scena : nuova ondata di caldo. Da giovedì torna l'estate : La nuova ondata di caldo arriverà sulla nostra penisola tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre e ci sarà un netto cambiamento dello scenario Meteorologico. Entro il prossimo weekend tornerà l'estate. Dopo i temporali e il fresco di questo fine settimana, le temperature torneranno sopra le medie stagionali con valori anche superiori ai 30° in diverse regioni. La nuova ondata di caldo arriverà sulla nostra penisola tra giovedì 12 e venerdì 13 ...

Previsioni Meteo 9 settembre : torna il sole - tregua dai temporali : Secondo le Previsioni meteo di oggi, lunedì 9 settembre, l'Italia vedrà finalmente una tregua dal maltempo con ampie schiarite e sole prevalente su gran parte delle regioni. Si tratterà però di una tregua molto breve visto che già dalla serata una nuova perturbazione in arrivo farà aumentare la nuvolosità al nord.Continua a leggere

Meteo Settembre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : ancora maltempo e fresco la prossima settimana - da metà mese torna l’anticiclone : Con il mese di Settembre è iniziato anche l’autunno Meteorologico e il maltempo si è fatto sentire subito sull’Italia, con l’estate che sembra già un lontano ricordo. Già da ieri, 5 Settembre, un forte maltempo sta colpendo il Nord. Violenti temporali e piogge intense hanno determinato allagamenti in Piemonte, in Liguria sono caduti 16.000 fulmini e tanta pioggia, in Toscana, una forte grandinata ha interessato Firenze mentre su Isola d’Elba e ...

Allerta Meteo : il maltempo torna ad accanirsi sull’Italia - possibili fenomeni violenti e insistenti [MAPPE e DETTAGLI] : maltempo senza sosta sulle regioni settentrionali. Altro affondo perturbato nordatlantico e nuova bassa pressione sul medio-alto Adriatico e Nordest. Attenzione, perché i nuclei di vorticità in arrivo saranno ancora una volta significativi in un contesto di geo-potenziali sempre più compromesso, fino a 5600 gpdam sulle regioni alpine. Attacco nordatlantico dal sapore prettamente autunnale per diverse aree del Nord. I primi fronti perturbati ...

Previsioni Meteo - Domenica 8 Settembre la prima ondata di freddo della stagione sull’Italia : torna la neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : Lungo il solco barico piuttosto profondo che andrà aprendosi con direttrice meridiana nel corso dei prossimi giorni, diversi impulsi instabili raggiungeranno il Mediterraneo centro settentrionale e l’Italia apportando fasi accese di instabilità, talora anche con tempo perturbato. Le regioni che per prima e forse anche di più risentiranno della crisi atmosferica, saranno buona parte di quelle settentrionali. Il primo impatto delle ...

Meteo - allerta Estofex per forte maltempo in Italia : nubifragi - alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore : allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi ...

Meteo - prove d'autunno ma il sole torna a splendere : Ancora temporali sulle zone adriatiche e la Sicilia, ma in netto miglioramento in serata. Nei prossimi giorni instabilità e aria più fresca su tutta la penisola

Meteo : tornano nubi e piogge su parte d'Italia - occhio in Sardegna. Insiste il caldo! : Il lento declino dell'anticiclone sub-tropicale è ormai certo e le prime perturbazioni atlantiche cominciano ad approfittarne, riuscendo a penetrare con una certa facilità nel Mediterraneo. Ne è...

Previsioni Meteo 27 agosto : ancora un giorno di sole poi torna il maltempo : A partire da domani, mercoledì 28 agosto, il tempo sarà sensibilmente più instabile in tutta Italia. Le temperature, invece, si manterranno per lo più alte e superiori alla media stagionale.Continua a leggere