La Coppa del Mondo di rugby verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : bene quasi tutti i big all’esordio - patta solo Levon Aronian : Ha preso il via quest’oggi, a Khanty-Mansiysk, la Coppa del Mondo di Scacchi per l’edizione 2019, che assegna due posti per il torneo dei Candidati al titolo mondiale, di cui proprio ieri è arrivata la conferma del luogo di svolgimento, ancora in Russia, a Ekaterinburg. Si è giocata la parte iniziale dei primi turni, che termineranno domani per quelli che saranno riusciti ad acquisire un punteggio complessivo di 1.5-0.5 o 2-0, ...

Rugby - l’Irlanda in Coppa del Mondo da numero 1 del ranking - Italia al 14° posto : Ridisegnato per l’ultima volta prima della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, anche se poi gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. L’Irlanda si issa per la prima volta in vetta, scavalcando per appena 7 centesimi la Nuova Zelanda. L’Italia scivola in 14ma posizione a causa della vittoria degli USA in ...

Coppa Davis 2019 - i possibili convocati dell’Italia. Certezza Berrettini - incognita Fognini e suggestione Sinner : Mancano poco più di due mesi alle Davis Cup Finals, nuovo format della competizione sportiva a squadre più antica del mondo, che sono in programma dal 18 al 24 novembre alla Caja Magica di Madrid su campi in cemento indoor. Appena archiviati gli US Open 2019 possiamo cominciare a ipotizzare i convocati dell’Italia per le sfide del round robin che gli azzurri disputeranno il 18 novembre contro il Canada e il 20 novembre contro gli Stati Uniti ...

Volley - il calendario intasato e la follie delle partite continue : tra gli Europei e la Coppa del Mondo ci sono 3 giorni : Il calendario intasato è uno dei problemi più rilevanti nell’universo della pallavolo, i giocatori sono costretti a un tour de force senza praticamente mai poter riposare: prima la stagione con i club, poi quella con le Nazionali e il tempo per poter staccare praticamente non esiste. Il risultato è sotto gli occhi di tutti con gli atleti che soffrono infortuni più o meno gravi, che hanno dei fisiologici cali di forma nell’arco ...

Ciclocross - conclusa la stagione di Coppa del Mondo : brillano Tempier e Colledani a Snowshoe : Brillante prestazione degli atleti del Team Bianchi Countervail, vicini al successo con Methanol CV FS nella gara di Snowshoe. Teocchi 42ª fra le Donne Elite Il Team Bianchi Countervail ha chiuso in bellezza la stagione di Coppa del Mondo. Stephane Tempier e Nadir Colledani si sono infatti piazzati rispettivamente quinto e settimo nell’appuntamento conclusivo del cross country a Snowshoe, domenica 8 settembre. Equipaggiati ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo Praga 2019 : chiusura di stagione in top 5 per De Gennaro e Horn : A Praga, in Repubblica Ceca, è calato il sipario sulla stagione di Coppa del Mondo di Canoa slalom: proprio le Finali nelle acque boeme, con punteggi doppi, hanno assegnato le vittorie nelle varie classifiche e determinato tutti i piazzamenti, con buoni risultati per gli azzurri in tre delle quattro graduatorie. Nonostante diversi italiani abbiano saltato la tappa di Bratislava, la seconda stagionale, il kayak azzurro resta nei quartieri nobili ...

Ciclismo - Giro della Toscana e Coppa Sabatini in tv su Rai Sport il 18 e 19 settembre : settembre proporrà diverse corse di Ciclismo in Italia. In attesa de Il Lombardia a ottobre, avremo appuntamenti da non lasciarsi sfuggire come Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini e Coppa Sabatini - Gran Premio Città di Peccioli. Il primo verrà disputato mercoledì 18 settembre, mentre il secondo andrà in scena giovedì 19 settembre. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport, con streaming su Rai Play. Il ct ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 : sorpresa Forster - si vede Colledani. Schurter vince la classifica generale in carrozza : La Coppa del Mondo si Mountain Bike 2019 ha definitivamente chiuso i battenti nel weekend di Snowshoe (Stati Uniti). Nel Cross Country olimpico maschile è arrivata la vittoria a sorpresa dello svizzero Lars Forster. Una gara davvero incredibile la sua, visto che è riuscito a rimanere sempre con i migliori e alla fine metterli tutti in fila durante l’ultima parte di corsa, in una delle competizioni più belle della stagione, con i primi ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 : a Ferrand-Prevot l’ultima tappa. Courtney vince la generale : Nel weekend a Snowshoe, Stati Uniti, è andata in scena la settima ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. Nel Cross Country olimpico femminile il successo è andato alla francese Pauline Ferrand-Prevot che, dopo aver fatto gara alla pari per tutta la giornata, è riuscita ad avere la meglio dell’olandese Anne Tepstra solo nel finale. La transalpina, nella seconda parte di stagione, è stata un vero e proprio rullo ...

Tiro con l’arco – Nespoli d’argento in Coppa del Mondo a Mosca : Solo l’iridato statunitense Brady Ellison ferma 6-2 Mauro Nespoli nella finale di Coppa del Mondo di Mosca. L’azzurro si prende un grande argento superato dopo aver sconfitto i coreani Bae Jaehyeon 7-1 ai quarti e Kim Woojin 6-0 in semifinale Il 2019 da incorniciare di Mauro Nespoli si conclude con l’argento nelle finali di Coppa del Mondo di Mosca (Rus). L’azzurro ottiene l’ennesimo alloro internazionale che vale anche il ...

Mostra del Cinema di Venezia - la dedica di Marinelli con la Coppa Volpi in mano : “A chi salva vite in mare” : “Dedico questo premio a chi salva vite in mare“. Con la Coppa Volpi in mano, dopo essere stato nominato miglior attore della Mostra del Cinema di Venezia, Luca Marinelli dal palco ha omaggiato chi si impegna ad aiutare i migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo. “Grazie perché evitate a noi di fare pessime figure con l’umanità e con il prossimo” ha detto, sommerso dagli applausi in platea. Poi, finita la ...

Venezia - ?Joker? vince il Leone d'Oro - a Polanski il Gran premio della giuria. Coppa Volpi a Luca Marinelli - TUTTI I PREMI : vince il Leone d'Oro la risata amara di JOKER di Todd Philips, film d'autore da box office, e mette d'accordo TUTTI in questa 76/a edizione della Mostra Internazionale d'Arte...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike : incredibile epilogo nel downhill - Bruni e Hannah vincono la generale con il brivido : Nelle notte italiana è andata in scena la seconda giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. A Snowshoe, Stati Uniti, i più grandi interpreti della discesa sulle ruote grasse, si sono dati battaglia non solo per la conquista del successo di tappa ma anche per quello nella classifica generale. Dopo una lunga stagione, infatti, sia al maschile che al femminile, tutto si è deciso con l’ultima gara e alla fine a ...

Luca Marinelli testo integrale del discorso dopo la vittoria della Coppa Volpi a Venezia 76 : Luca Marinelli lancia un messaggio sottinteso alle politiche di accoglienza dell'ex ministro Salvini? Luca Marinelli è uno dei simboli italiani di questa Venezia 76 con la vittoria della Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile nel film Martin Eden di Pietro Marcello. Un riconoscimento che mancava ...