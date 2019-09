GF | Ambra e Kikò si sono lasciati

Kikò Nalli e Ambra Lombardo - brutte notizie per la coppia. Ed è lei a confessare tutto : Ve lo diciamo subito: questo articolo potrebbe rattristarvi. Soprattutto se come noi avete creduto all’amore prorompente nato all’interno della casa del Grande Fratello tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Ve li ricordate? Erano bellissimi quando hanno iniziato inconsapevolmente la loro relazione. I due, come ricorderemo, si sono incontrati per la prima volta all’interno della casa più spiata d’Italia, e da subito tra loro si è instaurato un feeling ...

Kikò Nalli sorpreso dal gesto di Ambra Lombardo : la rivelazione : Ambra Lombardo stupisce Kikò Nalli: “Ha messo i miei figli al primo posto” Oggi il famoso parrucchiere Kikò Nalli ha rilasciato un’interessante intervista sul settimanale Lei. E in questa circostanza ha parlato ovviamente della sua compagna Ambra Lombardo, facendo una confessione che ha lasciato i suoi numerosi fan davvero a bocca aperta. Cosa ha detto? L’ex marito di Tina Cipollari, a Lei, ha rivelato che Ambra del ...

Kikò e Ambra - il regalo segreto per suggellare l'amore : Una relazione che sembrerebbe procedere a gonfie vele quella tra il parrucchiere ex marito di Tina Cipollari, Kikò, e la giovane Ambra, con la quale Kikò fa coppia fissa da ormai quattro mesi.I due, conosciutisi all'interno della casa del Grande Fratello, non si sono più lasciati. Continuano a ripetere di volerci andare con i piedi di piombo, ma al momento tra loro le cose sembrerebbero andare veramente bene, e pare che in questi mesi i due ...

Ambra Lombardo - Kikò Nalli sbotta con una fan : “Quante chiacchiere” : Kikò Nalli difende la sua storia con Ambra Lombardo: lo sfogo Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno annunciato di aver finalmente raggiunto quattro mesi d’amore insieme. Una notizia bellissima che la coppia ha voluto condividere con i fan, peccato che non tutti si siano dimostrati entusiasti della lieta novella. Tanto da consigliare all’ex marito di Tina Cipollari di godersi la magia finché dura, in quanto la sua relazione con la bella ...

Kikò Nalli - Ambra Lombardo ripensa all’insegnamento? Parla lei : Ambra Lombardo senza Kikò Nalli chiarisce: “Un lavoro non esclude l’altro” Ambra Lombardo, come ben noto, svolgeva la professione di insegnante, professione che ha momentaneamente abbandonato per dedicarsi esclusivamente al lavoro di modella. Poco fa, un utente della rete ha fatto notare alla compagna di Kikò Nalli che, data la sua formazione, sarebbe più adatta a diffondere il sapere che posare per qualche scatto. Ambra ha subito ...