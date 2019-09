Diciotto anni di paura e speranza dopo l' 11 Settembre 2001

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il giorno 11delo semplicemente “nineleven” come dicono gli americani in un unico tragico respiro, sul calendario ufficiale dell’Empire State Building compare scritto in rosso, come una ricorrenza civile o religiosa.Dal 2002, infatti, l’versario della distruzione delle Torri Gemelle del World Trade Center di Manhattan, il più grave attacco terroristico subito dagli Stati Uniti in casa loro, è un Patriot Day. Qualcosa di più del sempliceversario o di un giorno di memoria. Eessere saliti sull’Empire State Building e aver ammirato lo skyline newyorchese orfano delle sue Twin Towers, davvero non è più la stessa cosa attraversare ancora questa data a cui tutti siamo stati condannati e al tempo stesso ci onoriamo di commemorare nei nomi dei quasi tremila martiri della quotidianità ...

RaiTre : #11settembre 2001: diciotto anni fa gli attentati terroristici che segnarono la storia contemporanea. - Antonio_Tajani : Diciotto anni fa,negli Stati Uniti è cambiata la storia del mondo. Restano immagini indelebili nella mia memoria e… - MinisteroDifesa : #11settembre2001 Diciotto anni fa l'attacco terroristico contro le Torri Gemelle #pernondimenticare #September11… -