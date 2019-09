Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Non solo Conte contro Giampaolo, Sanpotrebbe ospitare anche il. L’idea è allo studio da parte di, che stanno valutando la possibilità. Come riporta il Corriere della Sera, anche su spinta di Sky (che trasmetterà sia il campionato che la Champions League), l’idea è quindi quella di far … L'articoloa Sanl’idea

gazz_rossonera : Derby femminile a San Siro? I club provano a spostare i lavori: lo scenario - gazz_rossonera : Milan femminile, derby a San Siro? C’è un ostacolo - CalcioFinanza : Derby femminile a San Siro, Inter e Milan valutano l’idea -