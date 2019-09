Dengue | 2 casi a Firenze | scatta la disinfestazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Duein una coppia rientrata da un viaggio all’estero, fannore laanti-zanzare a. I tecnici della prevenzione dell’Igiene pubblica e nutrizione del Dipartimento della prevenzione si sono attivati questa mattina, dalle 8, in due zone della città per le operazioni die controllo della zanzara tigre. “L’intervento – spiega in una nota l’azienda Usl Toscana Centro – si è reso necessario dopo la segnalazione di duein una coppia rientrata da un viaggio all’estero. L’uomo al momento è ancora in ospedale, la donna in via di dimissione”. Le zone interessate sono viale Duse e la zona via Masaccio dove i tecnici sono stati impegnati nelle operazioni di coordinamento delle squadre del personale di Alia, con il supporto della Polizia municipale. Prima delle operazioni di ...

FirenzePost : Sanità: due casi di Dengue a Firenze. Disinfestazione anti zanzare in viale Duse e via Masaccio… - firenze_today : Casi di Dengue, disinfestazione in due zone di Firenze - La Nazione - firenze_today : Due casi di dengue a Firenze, in atto la disinfestazione - gonews -