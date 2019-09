Clima | in Europa Agosto 2019 il 2° più caldo degli ultimi 40 anni

Cambiamenti Climatici - un servizio per la riduzione del rischio disastri in Europa sulla base dei dati Copernicus : Copernicus è il principale programma di osservazione terrestre dell’Unione Europea che osserva ed esamina il nostro pianeta e l’ambiente a favore dei cittadini. Copernicus “fornisce informazioni autorevoli sul clima del passato, del presente e del futuro, così come strumenti per permettere strategie di mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici”, si legge sul suo sito. Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio ...

Stagioni instabili e Clima estremo : dal lago più antico d’Europa le indicazioni sul futuro del Mediterraneo : Stagioni più estreme, con estati più calde e aride e maggiore instabilità autunnale dovuta a forti precipitazioni specie fra settembre e dicembre. Questa potrebbe essere la tendenza futura del clima nel Mediterraneo a seguito del riscaldamento globale che emerge dallo studio dei sedimenti del lago di Ohrid, il più antico di Europa, al confine tra Albania e Macedonia del Nord. La notizia arriva da uno studio appena pubblicato sulla rivista Nature ...

Università di Vienna : i cambiamenti Climatici influenzano le alluvioni in Europa : Il cambiamento climatico, cioè il fenomeno più preoccupante del nostro secolo, sta influenzando le alluvioni in Europa, rendendole sempre più devastanti, soprattutto nel nord-ovest. Questo è quanto emerge da uno studio dell'Università di Vienna, pubblicato sulla rivista Nature, che ha coinvolto 35 gruppi di ricerca di 24 Paesi europei. Gli studiosi, per arrivare a questa sconvolgente scoperta, hanno confrontato i dati raccolti tra il 1960 e il ...

Il cambiamento Climatico influenza le alluvioni in Europa : ecco il trend per l’Italia : La scienza lo conferma: il riscaldamento globale influenza le alluvioni in Europa. Un progetto di ricerca internazionale pubblicato sulla rivista “Nature” e guidato dalla Vienna University of Technology, di cui l’Università di Padova è partner, ha dimostrato, per la prima volta a scala europea, che il clima che cambia è in grado di modificare l’entità degli eventi alluvionali. I fiumi che inondano le pianure alluvionali ...

Clima - il riscaldamento globale non è uguale per tutti : il caldo è in aumento soprattutto in Europa e nell’Artico [DATI] : Il riscaldamento globale non colpisce in maniera uniforme tutto il pianeta. Uno studio sulle temperature del 2018, confrontate con la media storica del trentennio 1961-1990, dimostra come stia facendo molto più caldo di prima soprattutto in Europa, nell’Artico e in generale nell’emisfero settentrionale, mentre gli scarti (seppur sempre positivi) rispetto alla norma sono maggiormente contenuti nell’emisfero meridionale, in Sud ...

Clima - l’uomo responsabile delle ondate di caldo record in Europa : Le ondate di calore che hanno colpito l'Europa occidentale nei mesi di giugno e luglio sono state significativamente rese più intense dal cambiamento Climatico indotto dall'azione dell'uomo. E' questa la principale conclusione cui è giunto uno studio della World Weather Attribution - una iniziativa internazionale dedicata allo studio del Clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, così come la Società Reale di ...

Ondate di Caldo in Europa : sempre più intense a causa dei cambiamenti Climatici : Una ricerca della World Weather Attribution – organizzazione internazionale dedicata allo studio del clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, la Società Reale di meteorologia dei Paesi Bassi e il Centro nazionale per gli studi atmosferici degli Stati Uniti – ha preso in considerazione gli eventi meteo verificatisi in Europa, concludendo che le Ondate di Caldo che hanno colpito l’area occidentale ...

Afa rovente - nubifragi e alluvioni : tutti i rischi del Climate change in Europa : Prima l’Europa brucia, polverizzando in Francia e Benelux record vecchi di settant’anni, poi viene colpita da tempeste e alluvioni. Quali saranno nei prossimi anni i rischi del mutamento climatico nel Vecchio continente? Fa il punto sulla situazione un report redatto da Cicero, Centro di ricerca interdisciplinare sul mutamento climatico

Ondata di caldo in Europa - fino a +43°C e record frantumati in diversi stati : “Tratto distintivo dei cambiamenti Climatici - diventano più intense” : Una potente Ondata di caldo africano ha mandato in frantumi moltissimi record di temperatura negli stati dell’Europa centro-occidentale, soprattutto in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, che hanno tutti superato, anche abbondantemente, la soglia di +40°C. Anche Lussemburgo e Regno Unito si sono avvicinati a tali valori. Questa ultima Ondata di caldo, causata da un blocco ad omega che ha permesso l’afflusso di una massa d’aria estremamente ...

Ondata di caldo in Europa : Copernicus fornisce previsioni stagionali per i settori più sensibili al cambiamento Climatico : Mentre l’Ondata di caldo estivo si diffonde in tutta Europa, Copernicus Climate Change Service (C3S) rivela il proprio impegno nell’elaborazione di previsioni climatiche stagionali, per aiutare le aziende operanti nel settore energy a prevedere le azioni future, riducendo al minimo i potenziali rischi. Copernicus Climate Change Service (C3S), realizzato dal Centro europeo delle previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per conto ...

Clima - WWF Europa : “Italia a rischio siccità e alluvioni” : Da una ricerca del WWF Europa, incentrata sui cambiamenti Climatici e sull’acqua, è emerso che le criticità nella gestione di fiumi, laghi, aree umide e acque di falda da parte delle autorità nazionali europee peggiorano l’impatto della siccità nel Continente, con fenomeni più frequenti, lunghi e intensi soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Non solo alcune regioni del Sud Italia, ma anche la Pianura Padana e tutta la Penisola ...

Clima - Giugno 2019 il più caldo degli ultimi 140 anni sulla Terra : temperature record in Europa - Africa e America del Sud : Giugno 2019 è stato il più caldo mai registrato sul Pianeta negli ultimi 140 anni e cioè dal 1880, anno a partire dal quale sono disponibili le rilevazioni storiche sulle temperature. Il termometro mondiale ha segnato 0,95°C in più rispetto alla media, una cifra che batte – anche se di poco, appena 0,02°C – il precedente record del 2016. Lo comunica l’agenzia Usa per la meteorologia (Noaa), che fornisce i dati che confermano il ...