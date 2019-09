Under 21, Italia-Lussemburgo 5-0

Parte bene il cammino degli azzurrini verso Euro2021: 5-0 al. Due rigori nel primo tempo.Al 9'il 'mani' di Simon manda sul dischetto Locatelli, che non sbaglia.Al 37' Kean travolto da Korac, sul dischetto va lo stesso giocatore dell'Everton che trasforma. Ripresa sul velluto. Entra Sottil che, al 62', ne salta due entrando in area e fredda Machado.Entra Tuminello che, al 68', spinge in rete l'assist perfetto di Sala. Scamacca manca di un soffio il bersaglio da fuori, poi (77') fa pokerissimo servito da Frattesi.(Di martedì 10 settembre 2019)