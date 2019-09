Tumore al polmone | arriva il test per la diagnosi precoce

Fonte : dilei

(Di martedì 10 settembre 2019) In arrivo una grande svolta nell’ambito della ricerca contro il cancro: grazie a una delle eccellenze mediche italiane, potrebbe presto diventare realtà ladelal. Questa tipologia di cancro è la più diffusa al mondo e provoca ogni giorno, sempre a livello globale, circa 3.000 decessi (dati dell’Istituto Europeo di Oncologia). Lo studio bioMILD dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha messo in evidenza un potenziale cambio di passo cruciale nell’approccio a questa neoplasia. La ricerca in questione è stata infatti iniziata con l’intenzione di scardinare l’idea dell’impossibilità di effettuare una. Lo studio, che ricorda il fatto che il rischio di ammalarsi non è il medesimo per tutti i fumatori forti, è stato condotto su un campione di 4.000 persone. In questo gruppo sono stati inclusi ...

