Liliana Segre | Basta con l' odio

(Di martedì 10 settembre 2019) La senatrice a vitavoterà sì alla fiducia al nuovo governo di Giuseppe Conte e nel suo intervento in aula nel giorno del suo 89esimo compleanno, è tornata a parlare delle sue preoccupazioni per l'e il razzismo sempre più diffusi in Italia e, in riferimento al leader della Lega Matteo Salvini, all'utilizzo dei simboli religiosi per puri fini propagandistici:Mi hanno preoccupato i numerosi episodi susseguitisi durante l'ultimo anno che non di rado mi hanno fatto temere un inesorabile imbarbarimento della nostra società. I casi di razzismo, sempre più diffusi, trattati con indulgenza, in modo empatico, che quasi sembrano entrati nella normalità del nostro vivere civile. Ma allarmante è anche la diffusione dei linguaggi di, sia nella Rete sia nel dibattito pubblico. Troppo spesso al salutare confronto delle idee si sostituisce il dileggio sistematico ...

