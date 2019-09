Governo | Salvini | “Conte leader M5s? Di loro si vergogna | chissà cosa gli hanno promesso”

Governo - Segre vota sì a fiducia e attacca Salvini : “Utilizzo simboli religiosi fa effetto” : La senatrice a vita, Liliana Segre, annuncia il suo voto favorevole in occasione del voto di fiducia al Governo Conte 2. Ma, allo stesso tempo, critica il clima d'odio creato negli ultimi mesi con attacchi - neanche tanto velati - a Matteo Salvini, sia per la gestione dell'immigrazione che per il suo linguaggio.Continua a leggere

Governo : Zanda - ‘fermato Salvini - ora difenda democrazia parlamentare’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Sta nascendo un Governo sulla base di un accordo politico. E il premier non è un notaio, come nel precedente Governo gialloverde. E ora mi auguro che il presidente Conte si voglia definire un presidente popolare e non più populista come 14 mesi fa”. Lo ha detto il senatore del Pd Luigi Zanda nel suo intervento nel dibattito sulla fiducia al Governo Conte. “Noi sappiamo bene la difficoltà ...

Conte 2 - De Benedetti : “Avrei voluto elezioni anticipate. I padri di questo Governo sono Renzi e Grillo. Salvini? Lo avremo ancora tra i piedi” : “Non voterei la fiducia a questo governo, perché in questo mese di agosto è successo di tutto. Abbiamo, cioè, visto ricchi premi e cotillon. Io ero assolutamente per le elezioni anticipate“. sono le parole dell’editore Carlo De Benedetti, ospite di “Otto e mezzo”, su La7, a proposito del neo-governo giallorosso. E spiega: “L’unico che si è comportato in maniera impeccabile, secondo quanto prevede la ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Salvini è un povero Cristo - era l’unico che voleva andare avanti mentre noi gli dicevamo di rompere” : Il suo capo ha fatto cadere il Governo M5s-Lega, ma lui lo assolve. E, anzi, si assume la corresponsabilità della decisione di mandare a casa il primo esecutivo Conte. “Ce l’hanno tutti con Salvini, povero Cristo… – commenta Giancarlo Giorgetti, scambiando alcune battute nel cortile interno della Camera mentre in Aula è in corso il dibattito sulla fiducia al Conte bis – Matteo era l’unico che voleva andare avanti, mentre ...

Governo Pd-M5S - Nordio : 'Programmi incompatibili - se fallissero Salvini al 60%' : Qualcuno l'ha definita "manovra di palazzo", qualcun altro "paura delle elezioni". Il riferimento va alle motivazioni che hanno spinto Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico a prolungare della legislatura in atto, scongiurando l'ipotesi di andare alle elezioni. L'intesa politica tra due forze politiche che non si sono mai amate comporta dei rischi, tra cui quelle di andare incontro a litigi o a fratture impossibili da ricomporre. In ...

Pensioni : Quota 102 - nuova ipotesi al vaglio del Governo - Salvini protesta in piazza : Il primo banco di prova del nuovo Governo giallo-rosso consiste nel trovare i 23 miliardi di euro per evitare l'incremento dell'Iva previsto per il prossimo anno. Tuttavia, sono tanti ancora i punti da chiarire per l'esecutivo: dalla revisione della Quota 100, alla flat-tax lasciata in eredità dal precedente Governo Conte e al reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle. Spunta l'ipotesi Quota 101 o Quota 102 Stando a quanto ...

L'incubo di Silvio Berlusconi. "Due partiti comunisti al Governo" - critiche a Salvini e Meloni : Per Silvio Berlusconi la situazione politica è da incubo. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro il Governo Conte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al Governo, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo ...

Salvini tra cori e selfie : noi in piazza - il Governo nel Palazzo : "Siamo in piazza per differenziarci da chi si chiude nel Palazzo, per differenziarci dal governo. Qui c'è una piazza aperta, là c'è un Palazzo chiuso" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando davanti a Montecitorio per la manifestazione contro la fiducia al governo Conte, dopo essersi fermato a fare selfie con i manifestanti che lo hanno accolto intonando cori "Matteo, ...

Governo - Salvini in piazza : “Cambieranno quota 100? Non li faremo uscire dal Palazzo” : “In piazza c’è un pezzo di Italia che penso sia maggioranza nel Paese che chiede di votare. Oggi è plastica la divisione tra il Palazzo chiuso e l’Italia in piazza”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro la fiducia al Governo Conte davanti a Montecitorio. “Se i signori là dentro proveranno a cambiare quota 100 e tornare alla legge Fornero non li lasceremo uscire da quel ...

FdI e Lega con tricolori in piazza contro il Governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader del Carroccio : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...

