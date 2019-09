Conte | oggi la conta in Senato | fiducia prevista intorno alle 18 DIRETTA

Conte - oggi la conta in Senato : fiducia prevista intorno alle 18 : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Governo Conte - la Camera vota la fiducia : oggi voto al Senato : La Camera ha votato la fiducia al Governo Conte bis nella serata del 9 settembre, al termine di una lunga giornata in cui il Premier ha presentato davanti ai parlamentari il programma di Governo, e fuori da Montecitorio impazzava la protesta inneggiata da Giorgia Meloni. I sì sono stati 343 i no 263, gli astenuti 3. Una maggioranza più che ampia, dal momento che sarebbero bastati 316 sì. Hanno votato a favore del nuovo esecutivo, come previsto, ...

Conte-bis - oggi la maggioranza alla prova del Senato : Chiedendo la fiducia a Montecitorio, Conte ha invocato una nuova stagione riformatrice dai toni pacati, promettendo il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, Legge di Bilancio senza aumento dell'Iva, tagli al cuneo fiscale, un nuovo Patto di Stabilità

Conte riparte - rissa con la Lega. Oggi la conta in Senato : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Conte cerca la fiducia del Parlamento - 9 settembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, lunedì 9 settembre 2019: Giuseppe Conte attende la fiducia del Parlamento; ricordo commosso di Gianni Brera.

Giuseppe Conte - la piroetta sull'immigrazione : la sua posizione oggi e quella di un anno fa : Posto a capo dell' esecutivo del cambiamento, Giuseppe Conte, la Valeria Marini di Palazzo Chigi poiché alle riunioni è solito farsi attendere persino oltre un' ora, ha subito una metamorfosi. Da presidente di un governo antieuropeista, populista e sovranista si è trasformato in fiero condottiero di

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Oggi il cdm : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati,...

Premier e ministri hanno giuratoConte bis in carica. Oggi primo cdm : Giuseppe Conte ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come nuovo presidente del Consiglio. Dopo di lui tutti i ministri. Il governo è dunque nella pienezza dei poteri. Segui su affaritaliani.it

Premier e ministri hanno giuratoConte bis in carica. Oggi primo cdm : A meno di un mese da quel fatidico 7 agosto in cui tutto ha cominciato a crollare, la crisi di governo è risolta e una squadra nuova di zecca – o quasi – si appresta a giurare di fronte al Presidente della Repubblica, sotto la guida dello stesso Giuseppe Conte che si pensava inizialmente sarebbe stato la prima vittima. Segui su affaritaliani.it

Governo - diretta : Conte oggi alle 10 al Quirinale per il giuramento. Lamorgese a Interni - Esteri a Di Maio : Governo, via al Conte bis. Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : giura il Governo Conte bis - 5 settembre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: oggi giura il Governo Conte Bis. L'Italia di Mancini riprende la corsa verso Euro 2020 in casa dell'Armenia

Conte è atteso oggi al Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è atteso in giornata al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare al Capo dello Stato