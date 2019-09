Governo | Meloni | “Avete truffato gli italiani | Di Maio può allacciare le scarpe a

L'incubo di Silvio Berlusconi. "Due partiti comunisti al Governo" - critiche a Salvini e Meloni : Per Silvio Berlusconi la situazione politica è da incubo. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro il Governo Conte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al Governo, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo ...

FdI e Lega con tricolori in piazza contro il Governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader del Carroccio : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...

Fratelli d’Italia e Lega con tricolori in piazza contro il Governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader Lega : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...

Salvini e Meloni in piazza contro il Governo. E su Twitter impazza l'hashtag #PapeeteInPiazza : Mentre Giuseppe Conte chiede la fiducia per il suo nuovo governo composto da ministri di MoVimento 5 Stelle, PD, Liberi e Uguali più il "tecnico" Luciana Lamorgese, Fratelli d'Italia e Lega, come promesso, manifestano fuori dalla Camera dei Deputati, in piazza Montecitorio, anche se non usano vessilli di partito, ma solo bandiere Tricolori, anche se fin dall'inizio della protesta si sono visti saluti romani.Si sa benissimo, comunque, che gli ...

Suona la carica con Libero. Giorgia Meloni : "In piazza contro il Governo dell'inciucio" : Stamattina Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia scendono in piazza a Montecitorio, a Roma contro il governo proprio nel giorno del voto di fiducia a Giuseppe Conte e ai giallorossi. Giorgia Meloni, in una intervista pubblicata oggi lunedì 9 settembre su Libero, ha lanciato un appello ad andare

Governo - Meloni : ladri di democrazia e truffatori : Governo, Meloni: ladri di democrazia e truffatori."Ci dicono che quella e' democrazia, ma la verità e' che ci stanno rubando il Governo.

Governo - l’ex deputato M5s Galantino in piazza con Meloni critica il Movimento : “Non volevano fermare il business dell’immigrazione?” : L’ex deputato del Movimento 5 stelle, Davide Galantino, passato al gruppo Misto lo scorso luglio, ha annunciato di voler scendere in piazza, lunedì a Montecitorio, a fianco di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia in segno di protesta contro il Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Pd e M5s. “Il Movimento non voleva fermare il business dell’immigrazione?”. L'articolo Governo, l’ex deputato M5s ...

Nuovo Governo Conte - Amendola : 'Esecutivo Salvini-Meloni sarebbe stato più pericoloso' : Da gialloverde a giallorosso. È il cambiamento cromatico avuto dal governo con il passaggio dall'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Lega a quella tra i grillini ed il Partito Democratico. Colori molto cari a Claudio Amendola, almeno in ambito calcistico. L'attore, ospite del programma L'aria che tira di La 7, ha inteso evidenziare come sarebbe meglio dividere i discorsi considerati i problemi che la Roma sta avendo nell'avvio del campionato di ...

Giorgia Meloni sul nuovo Governo : "M5s lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd - orrenda spartizione" : "Il M5S si accontenta di placare la sua fame di poltrone aumentando i ministeri e mantenendo il dicastero del Lavoro per poter fare propaganda con provvedimenti inutili come il reddito di cittadinanza, ma lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd". Giorgia Meloni taglia corto sul nuovo governo M

Lifeline - Giorgia Meloni : "Con il Governo M5s-Pd diventeremo il campo profughi d'Europa" : "L'ennesima nave Ong entra in acque italiane forzando il divieto", scrive Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter rilanciando la notizia della Eleonore che si è diretta a Pozzallo ed è poi stata sequestrata dalla Guardia di Finanza su ordine del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Con il governo M

Governo : Meloni - ‘in piazza giorno fiducia - ci battiamo per Italia sovrana’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Il giorno in cui lo sciagurato Governo tra Pd e M5S chiederà la fiducia in Parlamento scenderemo in piazza insieme a tutti quei patrioti che non si rassegneranno mai all’idea di essere una colonia franco-tedesca. Noi non abbiamo mai cambiato posizione, continueremo a batterci per un’Italia unita, libera e sovrana!”. Lo scrive Giorgia Meloni, leader di Fdi, su Fb. L'articolo Governo: ...

Giorgia Meloni non va da Conte e manda i suoi uomini : "Governo inaccettabile - noi...". Schiaffo politico : La delegazione di Fratelli d'Italia incontra Giuseppe Conte alla Camera, ma Giorgia Meloni non va. L'assenza della leader di FdI è il segnale più forte possibile: per rispetto istituzionale, i suoi uomini hanno riferito al premier incaricato la loro posizione, ma il messaggio politico è di guerra ap

Meloni : se nasce Governo M5S-Pd scenderemo in piazza : Meloni: se nasce Governo M5S-Pd scenderemo in piazza."Se questo Governo dovesse nascere scenderemo in piazza.

Berlusconi : "M5s-Pd scenario pericoloso - si voti" | Meloni : "In piazza se nascerà il Governo" : Forza Italia e Fratelli d'Italia lanciano l'offensiva contro il possibile governo giallorosso. Berlusconi: "Noi andremmo ancora all'opposizione".