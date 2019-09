Fonte : gossipetv

(Di lunedì 9 settembre 2019) Cosa stanno nascondendoe il finto Riccardo Marcuzzo? La verità sui due cantanti diIldidei Thehanno fatto unsu Instagram. Nelle ultime ore, non si sta facendo altro che parlare di colui che ha “rubato” l’immagine di Riccardo Marcuzzo, spacciandosi per lui. I … L'articoloTheproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Amici, sosia Riki e Stash The Kolors rivelano tutto: annuncio importante - stringimiric : RT @smileofric: allora adesso scriverò il mio pensiero sulla situazione riccardo, sosia, facchinetti ecc perché mi sto rompendo di tutta st… - foolxyou : @its_eriikaa uno che ha fatto amici anni fa e ora non ho capito cosa sia successo, a me non è mai stato molto simpa… -