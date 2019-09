Uomini e Donne | la sfida di Tina Cipollari | dimagrire di 20 chili entro Natale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) La stagione 2019/2020 di, è partita col botto: sia le prime registrazioni del Trono Classico che quelle del Trono Over, infatti, hanno già regalato tanti spunti di discussione ai fan e agli appassionati di gossip. All'inizio della puntata che si è registrata ieri, 7 settembre,ha annunciato che intendedi almeno 20. L'opinionista si è pesata davanti a tutti e ha conosciuto la nutrizionista che la seguirà in questo difficile percorso.si mette a dieta: la De Filippi la pesa in studio Le anticipazioni sulla registrazione del Trono Over che c'è stata ieri, riportano un episodio inedito al quale il pubblico assisterà attorno alla fine di settembre. Per la prima volta, da quando è opinionista diha deciso di mettersi alla prova con unadifficilissima. Dopo essere entrata in studio, e aver ...

MonicaCirinna : Oggi è @paola_demicheli ad essere vittima di volgari insulti sessisti. A lei la mia solidarietà e il mio affetto. A… - meb : La ministra Bellanova ha mostrato negli anni le sue capacità. Quando smetteremo di giudicare le donne per come si v… - noemiofficial : Basta Violenza sulle Donne! Prego per una altro angelo andato via!?? #elisapomarelli #uomini -