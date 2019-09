Crede di essere incinta | ma in realtà quello che ha in pancia è un tumore

MTV VMA 2019 : il gesto più dolce tra Camila Cabello e Shawn Mendes c’è stato quando Credevano di non essere osservati : Aww <3 The post MTV VMA 2019: il gesto più dolce tra Camila Cabello e Shawn Mendes c’è stato quando credevano di non essere osservati appeared first on News Mtv Italia.

Claudia Dionigi - ex U&D - nega di essere incinta : 'Mi piace mangiare - non Credete a tutto' : È da circa una settimana che sul web si rincorrono le voci su una presunta dolce attesa di Claudia Dionigi: dopo aver aver visto un paio di scatti nei quali la ragazza posa con una mano sulla pancia, in molti hanno ipotizzato che lei e Lorenzo Riccardi nascondessero un dolce segreto. In questi giorni, però, sia il "Cobra" che la sua dolce metà hanno usato Instagram per smentire l'arrivo di un bebè: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in ...

Il Segreto - spoiler : Saul fa Credere alla giustizia di essere l’assassino dei Molero : Le avventure della soap opera Il Segreto, ambientate a Puente Viejo, torneranno ad appassionare il pubblico italiano a partire dal 26 agosto 2019. Dagli spoiler riguardanti a ciò che succederà nelle puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana si evince che Saul Ortega architetterà una messinscena per proteggere Carmelo Leal e Don Berengario. Il fratello di Prudencio, dopo aver scoperto che il sindaco e il sacerdote si ...

Credevano di essere 3 gemelle identiche finché un test del DNA ha svelato un’inquietante verità : la storia delle sorelle Dahm [FOTO] : Nate nel 1977, queste 3 gemelle alte, bionde e dagli occhi blu si chiamano Nicole, Erica e Jaclyn Dahm. Queste 3 sorelle hanno scioccato gli abitanti di una piccola città del Minnesota meridionale grazie alla loro identica somiglianza. Le persone volevano sapere tutto su di loro. Le 3 sono diventate molto famose ma un giorno del marzo 2017 ha cambiato per sempre tutto quello che pensavano di sapere. Le gemelle Dahm sono nate il 12 dicembre 1977 ...

Anticipazioni Tempesta d'amore puntate tedesche : Denise Crede di essere figlia di Elmar : Nelle puntate tedesche di Tempesta d'amore (di cui non si conosce la data di trasmissione in Italia, a causa della differenza di programmazione), tante cose cambieranno. Non soltanto per via della gravidanza di Eva, che aspetta presumibilmente un bambino da Christoph, ma anche per via dell'arrivo di Elmar. Il misterioso uomo si presenta come il padre di Denise. Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: arriva il finto padre di Denise Sempre più gelosa ...