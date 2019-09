Che fine ha fatto Riki? Il cantante sostituito con un coetaneo sui social

Amici - Che fine ha fatto Gerardo Pulli? La nuova vita e il pezzo per Emma : Gerardo Pulli oggi: ecco cosa sappiamo sul vincitore di Amici 11 Uscito il pezzo di Emma Marrone (Io sono bella), non pochi si sono chiesti chi è Gerardo Pulli. Gli affezionati al talent Amici di Maria De Filippi lo conoscono bene mentre gli altri no. O poco. Il ragazzo è balzato agli onori della cronaca […] L'articolo Amici, che fine ha fatto Gerardo Pulli? La nuova vita e il pezzo per Emma proviene da Gossip e Tv.

Russia-Ucraina - concluso scambio di detenuti. Mosca libera anChe il regista Oleg Sentsov. Zelensky : “Primo passo per fine della guerra” : Trentatre russi contro 35 ucraini. Si è concretizzato attorno alle 13 ore italiane lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina annunciato nei giorni scorsi da Vladimir Putin. Gli aerei con a bordo le persone liberate dai due Paesi sono atterrati rispettivamente a Kiev e a Mosca. Le autorità ucraine hanno rilasciato un gruppo di 33 cittadini russi detenuti, tra cui Kiril Vishinski, direttore del portale RIA Nóvosti in Ucraina, arrestato per ...

Gennaro Lillio e la fine con Francesca de Andrè : "Non sono riuscito a colmare le differenze Che erano emerse tra noi" : Una fine amara per Gennaro Lillio e Francesca de Andrè. La coppia formata pochi mesi fa nella casa del Grande Fratello ha avuto il tempo di prendere un po' di sole insieme quest'estate prima di scoppiare (definitivamente?). Già durante il reality show i due hanno dovuto fare i conti con caratteri visibilmente differenti.La figlia di Cristiano de Andrè mostrava una certa passione incrociata con un'irascibilità difficile da moderare, così come ...

Travaglio - editoriale su De MiCheli e sul Governo : 'Così non arrivate a fine mese' : Marco Travaglio ha, come al solito, affidato il proprio pensiero alla prima pagina de Il Fatto Quotidiano per manifestare poco gradimento nei confronti di quelle che sono state le parole del neo Ministro dei Trasporti Paola De Micheli. In un'intervista a La Stampa, l'esponente del Partito Democratico si era espressa su quello che sarebbe stato il programma del suo Ministero. Tra le parole che hanno maggiormente urtato il Movimento Cinque Stelle ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La successione di Francesco. Ipoteca sulla chiesa. Con i nuovi cardinali, il Conclave che eleggerà il prossimo Papa sarà a maggioranza bergogl

Governo : Zafarana (M5S) - 'Catalfo porrà fine a troppe storture a politiChe lavoro' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro all'amica Nunzia, donna di grandissimo valore, portavoce competente e instancabile, madrina del reddito di cittadinanza, promotrice di tantissime istanze in favore e tutela dei lavoratori". Così la deputata regionale sici

Governo : Zafarana (M5S) - ‘Catalfo porrà fine a troppe storture a politiChe lavoro’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro all’amica Nunzia, donna di grandissimo valore, portavoce competente e instancabile, madrina del reddito di cittadinanza, promotrice di tantissime istanze in favore e tutela dei lavoratori”. Così la deputata regionale siciliana Valentina Zafarana. “Sono certa che con te come Ministro finalmente riusciremo a porre fine alle troppe ...

Arianna David - ma Che fine ha fatto Miss Italia 1993? Oggi è una donna - molto diversa da allora : Ricordate Arianna David? Stiamo parlando della bellissima modella che ha vinto Miss Italia nel 1993. Quando vinse il concorso per la più bella d’Italia era una ragazzina: aveva solo 20 anni. Giovane ma splendida. E anche spigliata. Per questo aveva sbaragliato la concorrenza e si era aggiudicata il titolo di più bella d’Italia. Da quel momento si aprirono per lei le porte del mondo dello spettacolo. Per dire, ha condotto il programma “C’era una ...

Natalia Estrada - Che fine ha fatto?/ "Ho un ranch di cavalli con il mio compagno" : Natalia Estrada, ecco cosa fa adesso l'ex showgirl dopo avere lasciato per sempre il mondo dello spettacolo italiano: ha un ranch con il compagno.

L'orizzontalità di Ennio De Concini - alla fine più vita Che arte : “Ma lei è sicuro di voler scrivere?” Ho 20 o 21 anni (primi anni 90) e il signore che mi lancia questa spiazzante quanto demistificante provocazione barra intimidazione è Ennio De Concini. Un grande sceneggiatore dell’età d’oro del cinema che in quegli anni chiude la carriera (inizio anni 90 - una specie di linea di confine tra la scuola dei nuovi e dei vecchi sceneggiatori, semplificando al ...

Che fine ha fatto Jefeo? Brutto imprevisto - si scusa con tutti : Amici news, Jefeo non è scomparso: momento speciale della sua vita Sentiamo sempre parlare di Giordana, Alberto e Tish di Amici, meno di altri ex concorrenti, come Jefeo, per esempio. Nonostante sia stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 – anche perché ha avuto una particolare relazione con Ludovica Caniglia […] L'articolo Che fine ha fatto Jefeo? Brutto imprevisto, si scusa con tutti ...

Juve - Mandzukic interessa in Qatar : potrebbe andare via anChe dopo la fine del mercato : La Juventus potrebbe regalare qualche sorpresa in questo ultimo giorno di mercato: nel pre e post partita dei bianconeri contro il Napoli sono arrivate importanti conferme da parte della dirigenza: ad esempio Paratici ha ufficializzato la permanenza di Dybala, che quindi sarà uno dei riferimenti del settore avanzato bianconero, mentre Martusciello ha tessuto le lodi di Matuidi, ritenendolo molto importante per questa Juventus. Restano in dubbio ...

Triathlon - World Cup 2020 : tappa ad ArzaChena a fine maggio. A Milano i Mondiali di paratriathlon : A Losanna, mentre si stanno disputando le Grand Final di Triathlon, si riunisce anche il congresso mondiale dell’ITU, che ha diramato il calendario dell’anno olimpico per quanto riguarda la World Cup di Triathlon e le quello completo del paratriatlhon. Nel primo caso, dopo tanti anni a Cagliari il circuito mondiale si sposta ad Arzachena, mentre nel secondo i Mondiali sono stati assegnati a Milano. Entrambi gli eventi si terranno nel ...

Lady Diana - Che fine hanno fatto i suoi abiti più iconici? : Il «revenge dress»Il «Travolta dress»Il «sari» di Catherine Walker L'abito monospalla di Catherine WalkerUn abito di paillettes di Catherine WalkerIn Catherine Walker alla prima di Ritorno al FuturoIl velluto rosso per la prima di Fiori d'acciaioIn velluto nero per «Les Miserables»L'abito di seconda manoL'abito della prima uscita da promessa sposa L'abito da giorno di Catherine WalkerIl total red di Jasper ConranL'abito a righe bianche e blu di ...