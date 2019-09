Sondaggio di Pagnoncelli sul governo Conte II | non piace al 52% degli italiani

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Strada in salita per ilBis: solo il 36% esprime una valutazione positiva sul nuovocontro il 52% di giudizi negativi. Lo affermano i dati raccolti da Nando, che ha illustrato sul Corriere della Sera i risultati di un suo.“L’indice di gradimento, calcolato escludendo coloro che non si esprimono, è pari a 41 - si legge - e risulta molto distante da quello del precedente esecutivo gialloverde all’insediamento (60), come pure da tutti quelli che si sono succeduti dal 2006 in poi con l’eccezione delGentiloni che, in continuità con ilRenzi e a fronte della larga aspettativa di elezioni immediate all’indomani del referendum costituzionale, esordisce con un indice inferiore (35), per poi crescere stabilmente in popolarità fino alla fine della legislatura”.“A fine luglio, ...

