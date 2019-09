L’ultimo ruggito del ‘Leone’ | Samuel Eto’o si ritira | memorabile il doppio ‘Triplete’ con

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) L’ormai ex attaccante del Camerun ha annunciato il proprio ritiro con un messaggio pubblicato sui propri profili social Cala il sipario,Eto’o chiude ufficialmente la sua carriera da calciatore. Niente più corse sfrenate in campo, niente più gol e accelerazioni che lo hanno reso celebre prima con la maglia del Barcellona e poi con quella dell’Inter. Due ‘Triplete’ consecutivi, uno in blaugrana e uno in nerazzurro tra il 2009 e il 2010: due imprese leggendarie che portano in calce la firma dell’attaccante oggi 37enne. “E’ la fine, verso una nuova sfida. Grazie a tutti, tanto amore e adrenalina” le parole del camerunense sui social, una frase scritta per metà in francese e per metà in inglese, utile a far capire in più lingue la sua voglia di dire basta. Il ‘Leone‘ smette di ruggire, lo farà in altri modi e ...

