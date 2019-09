Luciana Lamorgese e Giuseppe Conte | il piano per compiacere il Pd | smontare il decreto

Chi è Luciana Lamorgese - il nuovo ministro dell’Interno che sostituirà Matteo Salvini : Luciana Lamorgese per il dopo Salvini: sarà lei il nuovo ministro dell’Interno del governo Conte bis, nato dopo che la Lega ha fatto mancare il sostegno all’esecutivo e dopo l’accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle che porterà ad una nuova squadra di ministri. La Lamorgese, ex prefetto di Milano, prenderà il posto appunto di Matteo Salvini, ormai ex vicepremier, che passerà all’opposizione con il Carroccio di cui è leader. Classe 1953, lucana (è ...

Cosa ha fatto Luciana Lamorgese a Milano : L'incarico più delicato del nuovo governo è andato alla persona meno nota: per saperne di più è utile conoscere la sua esperienza da prefetto a Milano, in un periodo molto delicato

Chi è Luciana Lamorgese - prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis : Chi è Luciana Lamorgese, prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis Luciana Lamorgese è stata chiamata a sostituire Matteo Salvini al Ministero dell’interno. A lei l’incombenza di affrontare la gestione dei flussi migratori, senza però che diventino un’emergenza, come accaduto nella legislatura precedente. SI tratta dell’unico “tecnico”, se vogliamo chiamarla così, del governo Conte-bis, anche perché la sua esperienza ...

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è l’antagonista perfetto di Salvini : Luciana Lamorgese è nata a Potenza nel 1953, e ha passato la maggior parte della sua vita lavorando al Viminale e occupandosi di sicurezza, immigrazione e integrazione: basterebbe questo per identificare nell’ex prefetto di Milano l’antitesi e nemesi di Matteo Salvini, già impegnato a parlare di “nuovo governo dei poltronari” (ma pensa). Ma c’è dell’altro, a guardare meglio la figura di questa grigia burocrate ...

Luciana Lamorgese vs Salvini : al Viminale la ministra senza “Twitter” : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseÈ una donna, è avvocato e non ha un account Twitter. Anzi, non ha nessun profilo sui social network (Tra i primi a ...

Luciana Lamorgese prenderà il posto di Salvini : addio ai porti chiusi - cosa ci aspetterà ora : Luciana Lamorgese prende il posto di Matteo Salvini al ministero dell'Interno. A dire addio con il nuovo governo non solo il leader leghista, ma anche le sue politiche migratorie. La Lamorgese, definita da alcuni "alfaniana di ferro", ha in passato gestito l'emergenza degli sbarchi e il piano-incent

Chi è Luciana Lamorgese - la Ministra che prenderà il posto di Salvini : Come sussurrato più volte durante questa breve ma intensa fase di trattative tra PD e M5S, per riempire la casella del Viminale la scelta è ricaduta su un "profilo tecnico". C'è stato un testa a testa tra il capo della polizia Franco Gabrielli e la Prefetta Luciana Lamorgese, vinto alla fine da quest'ultima. La necessità di effettuare una scelta di questo tipo è stata anche dettata, probabilmente, dalla volontà di ridurre i margini di ...

Il nuovo Ministro degli Interni che sostituisce Matteo Salvini è Luciana Lamorgese : Da poche ore il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del nuovo Governo giallo-rosso ha sciolto la riserva sui nomi dei Ministri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successivamente il Premier Conte ha comunicato la lista dei ministri in conferenza stampa ufficializzando quindi la loro nomina. Dopo settimane di incertezze e di toto-ministri da parte dei giornalisti di carta stampata, televisione e on-line quindi è ufficiale ...

Luciana Lamorgese - chi è la prefetta che sarà ministra dell’Interno. E sui migranti disse : “Bisogna accogliere nelle regole” : Dal continuo sbraitare contro i migranti di Matteo Salvini all’esperienza in materia di Luciana Lamorgese, che con la gestione della loro accoglienza ha avuto a che fare prima come prefetta di Venezia, poi di Milano. È quello del Viminale uno dei passaggi di mano maggiormente all’insegna della discontinuità tra primo governo Conte e secondo. Dal leader della Lega a una figura tecnica, come – dicono i retroscena – auspicava il presidente della ...

Luciana Lamorgese è la nuova ministra dell’Interno. E al Viminale troverà macerie : Non invidiamo affatto il prefetto Luciana Lamorgese, la nuova ministra dell’Interno del governo Conte bis. Stiamo parlando di una funzionaria pubblica che ha svolto nella sua carriera compiti di altissimo livello e di grande responsabilità, che ora si appresta a raccogliere una eredità difficile. I tredici mesi di Matteo Salvini ai vertici del Viminale hanno lasciato macerie. Il ministero dell’Interno è stato trasformato in uno strumento di ...

Governo Conte - chi è Luciana Lamorgese : tutto sul nuovo Ministro dell’Interno - prenderà il posto di Salvini : Luciana Lamorgese è il nuovo Ministro dell’Interno e avrà l’impegnativo compito di prendere in mano che fino a qualche giorno fa era di Matteo Salvini. Nata a Potenza l’11 settembre 1953, la nuova responsabile del Viminale è sposata e ha due figli. Laureata in giurisprudenza, avvocato, ha svolto numerosi incarichi prima di accettare a far parte del secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. E’ stata prefetto di Milano ...

Luciana Lamorgese - chi è il ministro dell'Interno del governo M5s-Pd : Terza donna al Viminale, potentina, dal luglio 2013 al febbraio 2017 Luciana Lamorgese è stata capo di gabinetto proprio del...