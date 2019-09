Bake Off 2019 | concorrenti insofferenti sotto il tendone Martina dichiara guerra a

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 7 settembre 2019)Off- Giusy,e Marty Seconda puntata perOffe già l’atmosferailsi è fatta incandescente. Almeno per quanto riguarda l’atteggiamento di alcuniche, tradendo quell’accordo non scritto, che li costringerebbe ad incassare le critiche e mostrarsi umili (almeno all’inizio), non ci stanno e sfidano giudici e conduttrice. O, almeno, lo fanno nei confessionali.Off: icriticano giudici e conduttrice Nella puntata in onda ieri sera su Real Time Benedetta Parodi si è “intromessa” nella gara, svelando ad Ernst Knam che alcuni aspiranti pasticceri non avevano seguito alla lettera la sua ricetta nella prova tecnica, trovando un escamotage per glassare la torta Everest senza immergerla. Questo ha fatto infuriare la glam, che si era molto vantata della propria furbizia e non si ...

_Feds : Sto recuperando Bake Off e regà, i vecchini non dovete farli partecipare perché poi io li tifo a oltranza cazzarola. Eddai. - Tanya07072789 : @chefcarrara questa è una medusa ma io ci ho visto una monoporzione Con base croccante, crema pasticcera con grane… - LovingTayMomsen : Ho appena guardato l’episodio S07E02 di Bake Off Italia! #tvtime -