Tap | 19 indagati | inquinamento delle falde e lavoro su aree sottoposte a vincolo

Fonte : fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2019) Diciannove persone hanno ricevuto un avviso di garanzia da parte della Procura di Lecce in merito a presunti reati nella realizzazione della Tap in Puglia: tra i destinatari ci sono anche i vertici di Tap (Trans Adriatic Pipeline) per reati ambientali relativi alla costruzione del tratto terminale del gasdotto.

