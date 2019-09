Salvini: governo rappresenta minoranza

"Parte uncheladelladegli italiani e la maggioranza di parlamentari che non vogliono lasciare la poltrona.Vigileremo perché non smontino tutto:se uno cancella Quota 100o riapre i porti non fa dispetto a,è un problema per gli italiani" dicea Sky Tg24. "Io per la Raggi e per Roma ho cercato di fare di tutto, mi mordevo la lingua, ora ci lanceremo anche in questa operazione 'Salva Roma' con proposte di totale cambiamento, come Lega saremo ancora più presenti", dice a Radio Radio.(Di venerdì 6 settembre 2019)