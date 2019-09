Nuoro | violenze | estorsioni e stupri in comunità | fermati 4 minorenni

Abusi e violenze in comunità : minorenni arrestati a Nuoro : Sono accusati a vario titolo di sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento i quattro minori ospiti di una comunità per il recupero di adolescenti con disagi comportamentali del nuorese destinatari di altrettante misure.Due dei minori sono stati arrestati e portati in carcere, gli altri due giovani sono stati trasferiti in un’altra comunità. Tra le vittime dei presunti Abusi ci sono ...

Nuoro - aggressioni e violenze nella comunità di recupero : arrestati quattro minorenni : Avevano reso infernale la vita agli altri ospiti della comunità di recupero in cui si trovavano, ma anche agli stessi educatori che avevano il compito di aiutarli. quattro ragazzi che vivevano in una struttura per minori con disagi comportamentali, situata in provincia di Nuoro, sono stati sottoposti a misure cautelari dalla polizia, in base a quanto emerso dall’inchiesta, condotta dalla Squadra mobile della città sarda sotto il coordinamento di ...

Violenze in comunità a Nuoro - misure cautelari per 4 minori : Violenza. La Polizia ha eseguito quattro misure cautelari nei confronti di minorenni, ospiti di una comunità per recupero in provincia di Nuoro