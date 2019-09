Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Rovereto - morta una 43enne : fermato il compagno : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Rovereto, trovata senza vita una donna di 43 anni: fermato il suo compagno. Si indaga per omicidio, 5 settembre 2019,

Le notizie di oggi (ore 11 - 30) : IL CONTE-BIS HA GIURATO, E' GENTILONI IL CANDIDATO ITALIANO ALLA COMMISSIONE UE Al Quirinale i 21 ministri del nuovo governo giallorosso che ora e' ufficialmente in carica. In giornata il primo Consiglio dei ministri: sul tavolo la designazione dell'ex premier a candidato italiano al ruolo di commissario Ue, comunicata ieri sera da Conte a von der Leyen. Lunedì fiducia alla Camera, martedì al Senato. DI MAIO: PRONTI A DARE IL ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Salerno : bimbo di 6 anni schiacciato da cisterna : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: un bimbo di soli 6 anni è morto a Salerno dopo essere stato schiacciato da una cisterna, 5 settembre 2019,

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi : giura il Governo Conte bis - 5 settembre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: oggi giura il Governo Conte Bis. L'Italia di Mancini riprende la corsa verso Euro 2020 in casa dell'Armenia

Le notizie di oggi (ore 18 - 30) : PARTE IL CONTE-BIS: DOMANI IL GIURAMENTO Il premier incaricato scioglie la riserva e presenta il nuovo esecutivo: promette le migliori energie, programma che guarda al futuro. In tutto 21 ministri, 14 uomini e 7 donne. 10 sono 5 stelle, 9 del Pd, 1 di Leu. Più un tecnico al Viminale. Il voto di fiducia previsto per lunedi' alla Camera e martedì al Senato. NEL GOVERNO GIALLO-ROSSO DI MAIO AGLI ESTERI E GUALTIERI ALL'ECONOMIA Riccardo ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi : 21enne precipita sul Monte Rosa - 4 settembre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: 21enne alpinista tedesco morto dopo essere precipitato sul Monte Rosa, durante la scalata, 4 settembre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Bologna : donna carbonizzata nel fienile - 4 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Nel bolognese è stata trovata una donna carbonizzata in un fienile: aperta indagine, 4 settembre 2019,

Le notizie di oggi (ore 23 - 30) : IL GOVERNO GIALLOROSSO PASSA LA PROVA ROUSSEAU CON IL 79,3%, DOMANI CONTE AL QUIRINALE Sulla piattaforma pentastellata consenso plebiscitario e affluenza altissima. Esulta Casaleggio: è un record mondiale. E aggiunge: Mattarella informato dei risultati direttamente dal blog. Di Maio: "Grande successo per la democrazia, ci auguriamo una legislatura di cinque anni, ora la manovra per i cittadini". Zingaretti: cambiamo l'Italia. Si lavora alla ...

Le notizie di oggi (ore 17 - 30) : IL CONTE-BIS ALLA PROVA DI ROUSSEAU, AFFLUENZA RECORD DEGLI ISCRITTI A meno di un'ora dalla chiusura della consultazione, 73.000 votanti. Esulta Casaleggio: "E' un record mondiale". Di Maio: "Grande successo per la democrazia, ho votato ma il voto è segreto". Orlando annuncia: non farò parte del governo. Al via l'incontro fra il premier e i capigruppo di M5s e Pd. IL BLOG DELLE STELLE PUBBLICA I 26 OBIETTIVI DEL NUOVO GOVERNO Si ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi. Attentato a Kabul : 16 morti - 120 feriti - 3 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Attentato a Kabul: 16 morti e 120 feriti. Una strage dopo una bomba esplosa nella capitale afgana, 3 settembre 2019,

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora - il Conte-bis al voto di Rousseau - 3 settembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi 3 settembre 2019: ancora problemi per il Governo italiano, l'uragano Dorian mette paura, Icardi l'ultimo colpo.

Le notizie di oggi (ore 15 - 30) : TERMINATE LE CONSULTAZIONI, CONTE CONVOCA I CAPIGRUPPO DI M5S E PD Il premier incaricato stringe su programma e squadra di governo: incontro alle 17. Salirà al Colle fra domani e dopodomani per sciogliere la riserva. Il Pd conclude la cabina di regia. DI MAIO RIUNISCE I SUOI: TUTTO DIPENDE DAL VOTO SU ROUSSEAU Il capo politico pentastellato rivendica le cose fatte dal governo gialloverde e avverte: "Il voto sulla piattaforma ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora - verso Governo Pd-M5S - 2 settembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi 2 settembre 2019: Crisi di Governo - verso l'intesa fra PD e M5S; Nessun crollo e nessun ferito; Uragano Dorian.

Calciomercato - le notizie di oggi – Juve e Atalanta cercano esperienza in difesa - vicino un colpo per la Fiorentina : LA JuveNTUS CERCA IL SOSTITUTO DI CHIELLINI – Jerome Boateng è vicino a lasciare il Bayern Monaco dopo otto anni, destinazione Juventus. Secondo quanto riferisce la Bild, l’esperto difensore centrale tedesco è il rinforzo individuato dai bianconeri per sopperire alla lunga assenza per infortunio di Giorgio Chiellini. Boateng è ormai fuori dai piani tecnici del tecnico del Bayern Niko Kovac, è infatti rimasto ancora una volta in ...