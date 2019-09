Indennità di disoccupazione Naspi 2019 | tutti gli obblighi e le sanzioni

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 6 settembre 2019) Sei stato licenziato dal tuo datore di lavoro e non sai se puoi accedere alla nuovadi? Per prima cosa bisogna vedere quali sono state le tue cause di licenziamento, o anche dimissioni. Infatti, laè erogata dall’INPS esclusivamente per le interruzioni involontarie del rapporto di lavoro, ossia per cause estranee alle parti. Quindi, non si ha diritto alla, ad esempio, se il lavoratore si dimette volontariamente, ben diversa è la situazione invece se la dimissione avviene per giusta causa, in quanto si ritiene che il lavoratore sia stato indotto all’interruzione del rapporto lavorativo. Dunque, dopo esserti assicurato di poter percepire la, il primo atto formale da fare è la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). In questo modo, l’interessato dimostra di essere non solo disoccupato, ma anche in cerca di una futura ...

