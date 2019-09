Honor 20S con tripla fotocamera 48 MP Prezzo | Scheda tecnica

Diventa ufficiale Honor 20S : cosa propone rispetto a Honor 20 : Vi intriga parecchio il nuovo Honor 20, ma pensate sia troppo costoso? Potrebbe fare al caso vostro la sua versione depotenziata Honor 20S, da poco presentato in Cina. Il device include il processore Kirin 810, e non il 980 come nel caso dello smartphone principale. Non crediate le differenze siano così lampanti: a farne le spese è soprattutto la scheda grafica in termini di prestazioni (la GPU Mali-G52 del Kirin 810 non riesce a tenere il ...

L’atteso Honor 20S è ufficiale con foro nello schermo e Kirin 810 : Gli utenti cinesi possono già portarsi a casa il nuovo HONOR 20S a soli 241 euro: a questo prezzo si portano a casa una capiente batteria, un buon SoC e tanta memoria. La disponibilità al di fuori della Cina non è invece ancora stata annunciata. L'articolo L’atteso HONOR 20S è ufficiale con foro nello schermo e Kirin 810 proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le specifiche dell’ignoto Honor ASK-AL00x e di Samsung Galaxy A20s : Samsung Galaxy A20s va a leggermente a migliorare le prestazioni del fratello A20e, riducendo però l'autonomia; Honor ASK-AL00x, uno smartphone della stessa fascia, promette invece meglio da questo punto di vista, ma ancora non si conosce il prezzo di nessuno dei due. L'articolo Ecco tutte le specifiche dell’ignoto Honor ASK-AL00x e di Samsung Galaxy A20s proviene da TuttoAndroid.

Ecco alcune delle feature del comparto fotografico di Honor 20S : Nonostante i problemi con il governo USA, HONOR ha continuato a lanciare nuovi smartphone e uno dei modelli che presto saranno annunciati è HONOR 20S L'articolo Ecco alcune delle feature del comparto fotografico di HONOR 20S proviene da TuttoAndroid.

Honor 20S svelato prima del tempo da un video unboxing : In attesa della presentazione ufficiale di HONOR 20S, in Rete si sono diffuse quelle che dovrebbero essere le principali feature dello smartphone L'articolo HONOR 20S svelato prima del tempo da un video unboxing proviene da TuttoAndroid.

Honor 20S e Motorola Moto E6 Plus si rivelano nei render ufficiali e spuntano dettagli su Galaxy A71 e A91 : Honor 20S e Motorola Moto E6 Plus si rivelano nei render ufficiali e spuntano dettagli su Samsung Galaxy A71, che appare su Geekbench con Android 10, e per Galaxy A91 che utilizzerà un display da 6,67 pollici. L'articolo Honor 20S e Motorola Moto E6 Plus si rivelano nei render ufficiali e spuntano dettagli su Galaxy A71 e A91 proviene da TuttoAndroid.

Honor 20S in uscita : ecco cosa cambia da Honor 20 : (Foto: Tenaa) Il prossimo 4 settembre sarà il turno di Honor 20s che verrà svelato nel corso di un evento ufficiale proponendosi come variante del già ben noto Honor 20. Anticipato da una lunga sequela di indiscrezioni, il nuovo terminale è stato praticamente raccontato in ogni dettagli dalla documentazione apparsa sul sito ufficiale del Tenaa ovvero l’ente cinese per le certificazioni sulle telecomunicazioni. In cosa cambia rispetto al ...

Quasi certa la data di lancio di Huawei Mate 30 - mentre Honor 20S arriverà il 4 settembre in Cina : mentre la data di lancio di HONOR 20S è confermata per il 4 settembre, sembra sempre più certo che Huawei Mate 30 arriverà il 18 settembre. L'articolo Quasi certa la data di lancio di Huawei Mate 30, mentre HONOR 20S arriverà il 4 settembre in Cina proviene da TuttoAndroid.