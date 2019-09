Tiki Taka | Pardo | «Disponibilità massima a lavorare con Wanda»

Wanda Nara a Tiki Taka - arriva l’annuncio di Mediaset : Per tutta l’estate si è parlato del futuro di Mauro Icardi. Alla fine, notizia di pochi giorni fa, l’ex capitano dell’Inter ha dato l’addio alla serie A approdando al Psg, ma nel frattempo, dopo l’azione legale del calciatore nei confronti della società neroazzurra, si è scatenato un terremoto a Tiki Taka, il programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo dove la moglie (e agente) di Icardi, Wanda Nara, era da un anno ospite fissa. Pardo, ...

La Soncini sul CorSport : “Sogno un finale in cui Wanda rinunci a Tiki Taka con poche parole : che Pardo mangi brioche” : E se l’accodo di Icardi al Psg lo avesse chiuso Raiola invece che Wanda Nara? Se lo chiede Giulia Soncini sul Corriere dello Sport, rispondendosi che in quel caso avremmo avuto grossi titoloni con il nome di Raiola che aveva fatto il miracolo e invece c’è solo Wanda. Questo, secondo la Soncini, va poco d’accordo con “la logica binaria del maschio interessato al calcio”, a tal punto che Pardo si è permesso di darle ...

Wanda Nara resta a Tiki Taka. Mediaset : "Cast confermato - nessuna modifica" : “Il cast è confermato, non ci sarà alcuna modifica”. Mediaset chiude il caso Wanda Nara e annuncia la presenza a Tiki Taka della showgirl, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, anche al rientro dopo la pausa per la Nazionale.“C’è grande soddisfazione per il contributo di Wanda da parte dell’azienda”, puntualizzano i vertici, che provano a mettere un punto alla vicenda esplosa nei giorni scorsi in seguito alle dichiarazioni di Pierluigi Pardo ...

Tiki Taka - Pierluigi Pardo : «La presenza di Wanda Nara inconciliabile con la mia deontologia». Ma Mediaset la conferma : Pierluigi Pardo, Wanda Nara Che la presenza di Wanda Nara a Tiki Taka stesse diventando ingombrante, lo si era capito. Nel programma di Italia1, il racconto ed il commento della telenovela Icardi erano visibilmente condizionati dalla presenza in studio della moglie e procuratrice dell’ex giocatore interista, approdato in extremis al Psg. A confermare quel che si percepiva chiaramente dallo schermo è stato lo stesso conduttore Pierluigi ...

L’idillio è finito - Pardo ‘distrugge’ Wanda Nara : “ho chiesto che vada via da Tiki Taka - ha fallito insieme al marito” : Il conduttore di Tiki Taka ha commentato la telenovela Icardi, scagliandosi duramente contro Wanda Nara Si sono tanto amati ma, adesso, sembra che tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara sia calato il gelo. Il conduttore di Tiki Taka si è scagliato duramente contro la moglie-agente di Mauro Icardi, ospite fissa del suo programma negli ultimi mesi. Piero Cruciatti/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante il programma Tutti Convocati, ...

Wanda Nara Esclusa da Tiki Taka! Le Ultime News! : Wanda Nara sarebbe stata Esclusa da Tiki Taka per ragioni legate alla causa di Icardi contro l’Inter. Ecco tutti i dettagli sul futuro televisivo della showgirl argentina… Non è un periodo facile per Wanda Nara, non soltanto per quanto riguarda le difficoltà e l’incertezza relativa a Mauro Icardi, bensì anche per la sua vita lavorativa. La showgirl non riesce a trovare un posto nella televisione italiana (dopo non essere stata ...