Michele Placido lite furibonda con la moglie al mare

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il settimanale “Diva e Donna” ha paparazzato l’attore – registainsieme allaFederica Vincenti durante una litigata al, almeno a giudicare dalle espressioni e dai gesti della cantante e dell’attore. Durante un bagno neldi Sabaudia scoppia unafuriosa trae marito, che si puntano il dito e si affrontano a muso duro. Sono sposati dal 2012 e hanno un figlio, Gabriele. Il loro rapporto, complici forse i 37 anni di differenza tra loro, non è dei più sereni: già nel 2017 Federica aveva raccontato a “Diva e Donna”: “Il matrimonio è un viaggio e ora non so cosa ci sia dietro la curva. C’è nostro figlio, c’è la nostra casa, ma di testa e di cuore io sono molto sola”. E ora arriva lafuriosa in acqua.

