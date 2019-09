Zao | l’app per scambiare il proprio volto con le celebrità ha problemi di privacy

Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) (Foto: Momo Inc) Zao è una delle applicazioni più popolari degli ultimi tempi in Cina visto che permette di applicare ilsostituendolo a quello di unain un video da condividere subito con gli amici. Il software gratuito è disponibile per iOs (ossia iPhone e iPad) da meno di una settimana ed è stato scaricato così tante volte da mandare due volte i server in down, ma apre a inquietanti similitudini con una delle app più discusse del 2019, FaceApp. Come funziona Zao? In modo molto semplice: una volta scaricata si può scegliere in un ampio catalogo uno spezzone preso da un film o una serie tv, da una clip musicale o persino da un video di sport. Ci si scatta alcuni selfie e si danno in pasto al software che si poggia sulle reti neurali per creare un deepfake che va ad incollare le sembianze dell’utente al posto di quelle dell’attore/. Una sorta ...

mmkhufu : #ilvecchiolupodimare L’app Zao come FaceApp, scambia i volti ma addio privacy - rayale86 : RT @macitynet: L’app Zao come FaceApp, scambia i volti ma addio privacy - AIVids : ???? #Zao, perché l’app cinese che sostituisce il volto delle persone è una minaccia per la privacy - Tech Fanpage… -