US Open – Medvedev è il primo semifinalista | Wawrinka ko in quattro set

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019) Medveved vola in semifinale agli USko inset E’ Daniilildegli Us: il tennista russo ha trionfato questa sera ai quarti di finale dell’ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Il numero 5 del ranking ATP ha trionfato contro lo svizzero, volando così in semifinale. Il match è terminato col punteggio di 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-1 dopo due ore e 33 minuti di gioco.L'articolo USè ilko inset sembra essere ilsu SPORTFAIR.

makaka_dotcom : RT @Gazzetta_it: Agli #UsOpen il russo #Medvedev non delude e va in semifinale - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Agli #UsOpen il russo #Medvedev non delude e va in semifinale - IribarArritxu : RT @Gazzetta_it: Agli #UsOpen il russo #Medvedev non delude e va in semifinale -