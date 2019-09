San Siro | il sindaco Sala | “Inter e Milan condividano il progetto con la città” I club

Milano Finanza : nuovo San Siro - Scaroni bussa alla porta di Generali : Nel consiglio di amministrazione del Milan tenutosi la settimana scorsa, il presidente Scaroni ha delineato il valore complessivo dell’intervento di riqualificazione dell’area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio San Siro. La cifra si aggira intorno ai 650 milioni. Ora la priorità del presidente è trovare un partner per lo sviluppo del cantiere, soprattutto per la parte che non si riferisce agli insediamenti sportivi ma a hotel, centro ...

Nuovo San Siro - Sala : «I club lo facciano vedere ai cittadini» : Il progetto per il Nuovo stadio di San Siro torna a far parlare di sé. Il termine di 90 giorni per la dichiarazione di pubblico interesse di Palazzo Marino scade tra poco più di un mese, e si cerca di capire quali saranno le prossime mosse. Ieri – scrive “La Gazzetta dello Sport” – è […] L'articolo Nuovo San Siro, Sala: «I club lo facciano vedere ai cittadini» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul ...

Vibrazioni a San Siro - i teloni “tagliano” oltre 2.000 posti : San Siro capienza ridotta – Lo Stadio di San Siro non potrà far registrare il “tutto esaurito” in questa stagione, nemmeno durante il derby di Milano. Non per una questione di disaffezione da parte dei tifosi, anzi. I 1.100 tifosi per parte che mancheranno all’appello sono tanti quanti i posti che sono occupati dai teloni […] L'articolo Vibrazioni a San Siro, i teloni “tagliano” oltre 2.000 posti è stato realizzato da Calcio e ...

La prima gara stagionale a San Siro fa sorridere Marco Giampaolo : Buona la prima gara stagionale a San Siro. Il Milan batte il Brescia 1-0 e Marco Giampaolo può sorridere. Il

Milan - buona la prima a San Siro : Calhanoglu segna di testa - Brescia battuto 1-0 : Grazie a un gol di testa di Calhanoglu al 12mo minuto, il Milan ha superato 1-0 il Brescia nell’esordio stagionale a San Siro. La schiacciata in rete del centrocampista turco è arrivata su assist di Suso. A sorpresa Giampaolo è partito con Andrè Silva al centro dell’attacco e Piatek è entrato solo n

Il Milan debutta a San Siro : il match con il Brescia è live su DAZN : Dove vedere Milan Brescia in tv e streaming – Il Milan prepara il proprio debutto stagionale a San Siro. I rossoneri affronteranno il Brescia di Eugenio Corini nella seconda giornata di Serie A. Gli uomini di Giampaolo sono in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta di Udine, mentre le Rondinelle proveranno dare seguito alla […] L'articolo Il Milan debutta a San Siro: il match con il Brescia è live su DAZN è stato realizzato da ...

Calciomercato - il rush finale all’Hotel Sheraton San Siro : Data chiusura Calciomercato – La sessione ufficiale del Calciomercato 2019 si concluderà lunedì 2 settembre. Ma a partire da giovedì 29 agosto i dirigenti dei club e gli agenti si ritroveranno per il rush finale all’hotel Brun in Via Caldera 21 a Milano, riaperto in grande stile dalla catena Sheraton e ribattezzato Hotel Sheraton Milan San Siro, […] L'articolo Calciomercato, il rush finale all’Hotel Sheraton San Siro è ...

Nuovo San Siro : inizia domani la valutazione dei quattro progetti in corsa : Tra domani e dopodomani Inter e Milan inizieranno a visionare i primi rendering del Nuovo San Siro. Sono quattro i progetti in gara, racconta l’edizione milanese di Repubblica, facenti capo a quattro studi internazionali di architettura. Due studi sono milanesi. Si tratta di quello di Stefano Boeri e quello di Progetto Cmr (insieme con Sportium). Gli altri due sono americani: Populous e Hok. Due dei più grandi team di architettura a ...

Gazzetta : A Conte dà fastidio il concetto di “Pazza Inter”. Niente più “Amala” a San Siro : Antonio Conte aveva già fatto la sua dichiarazione di intenti nel primo video ufficiale da tecnico nerazzurro: “Basta parlare di pazzia, sarà un’Inter regolare e forte”. Con la pazzia, il tecnico leccese non vuole proprio più avere a che fare. Tanto che, lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport, ha voluto un taglio netto con il passato. Per la precisione, con il concetto di pazzia e con l’inno che da dieci anni accompagna ...

Il Milan prepara il debutto a San Siro : in 50 mila contro il Brescia : milan Brescia spettatori – Il milan è al lavoro per preparare la seconda gara di campionato, che coinciderà con l’esordio casalingo di questa stagione. I rossoneri affronteranno il Brescia a San Siro, e proveranno a riscattarsi dopo la pessima prova di Udine, che li ha visti uscire sconfitti dalla Dacia Arena con il risultato di […] L'articolo Il milan prepara il debutto a San Siro: in 50 mila contro il Brescia è stato realizzato da ...

A San Siro non verrà più suonata “Pazza Inter” : L’Inter non suonerà più “Pazza Inter” a San Siro prima dell’inizio delle partite. E’ una delle novità del nuovo corso targato Antonio Conte. Lo scrive “La Gazzetta dello Sport”, spiegando che il celebre ritornello non risuonerà più al Meazza, come accaduto già nell’esordio casalingo contro il Lecce. La Rosea, tuttavia, ha spiegato che quella di […] L'articolo A San Siro non verrà più suonata “Pazza Inter” è stato realizzato da Calcio e ...

Inter - effetto Conte : il Lecce travolto a San Siro : I nerazzurri convincono, si vede già la mano del nuovo allenatore. Organizzazione e ferocia oltre a sprazzi di bel calcio. E Lukaku va subito a segno

Poker Inter : Lukaku gol - San Siro in delirio : San Siro ribolle e non per le temperature agostane ma per l'incontenibile entusiasmo scatenato dalla nuova Inter di Conte e Oriali che - forse - 'non sara' per tutti' ma sicuramente e' per molti: in oltre sessantamila hanno applaudito i nerazzurri che affondano la matricola leccese per 4-0 sospinti da un tifo indiavolato e gia' plasmati dal dogma del tecnico leccese. Antonio Conte ha acceso il sogno, quello di ridurre il divario tecnico dalla ...

Inter-Lecce 4-0 : Brozovic e Sensi - poi Lukaku fa esplodere San Siro - La classifica : Il croato, i due nuovi acquisti e Candreva lanciano Conte all’esordio in nerazzurro. Il gol del belga, nella ripresa, entusiasma i tifosi. Espulso Farias