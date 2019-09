Riccardo Pozzoli risposa Gabrielle Caunesil | «Poi l’ho vista | e il respiro si è fermato»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 3 settembre 2019), le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal matrimonio in Toscana, le foto esclusive dal ...

Gazzettino : Chiara Ferragni, lo sfogo sul suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli: «Non mi ha creato nessuno» - Pandora1775 : @Santippe87 Era molto meglio il suo ex Riccardo Pozzoli - Noovyis : (Chiara Ferragni, lo sfogo sul suo ex Riccardo Pozzoli (che si è sposato): “Lui non mi ha creata”) Playhitmusic - -