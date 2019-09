Piazza Affari incerta attende l' esito del voto di Rousseau

Governo Conte 2 - dopo le dichiarazioni di Di Maio il rendimento del Btp risale oltre l’1% e Piazza Affari gira in negativo : L’evoluzione della crisi di Governo continua a orientare l’andamento dei mercati. Ma venerdì pomeriggio l’ottimismo dei giorni scorsi, che hanno visto il rendimento dei Btp crollare al minimo storico e Piazza Affari guadagnarsi la maglia rosa tra i listini europei, ha rapidamente lasciato spazio a una inversione di rotta su tutta la linea. A scatenare la reazione negativa degli investitori sono state le dichiarazioni del capo ...

Borse europee toniche. A Piazza Affari scatto in avanti di Cnh : Seduta positiva a Piazza Affari mentre l’attenzione del mercato resta concentrata sulle consultazioni in corso in vista del governo Conte bis. A trainare il listino milanese sono le voci su un possibile spin off di Iveco. Debole la sterlina alle prese con l'incognita Brexit

Borse europee caute. A Piazza Affari scatto in avanti di Cnh : Future in rialzo sui parterre europei. Indici asiatici sopra la parità, con il Nikkei in testa. La sterlina patisce la Brexit. Oggi la disoccupazione italiana e la fiducia dei consumatori Usa

Governo Conte 2 - il rendimento del Btp cala a un nuovo minimo storico : 0 - 94%. Piazza Affari in progresso del 2% : Prosegue il calo del tasso di interesse che lo Stato italiano paga agli investitori per rifinanziare il proprio debito. Nella mattinata in cui Giuseppe Conte ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un nuovo Governo e ha annunciato tra le priorità “una manovra che contrasti l’aumento dell’Iva, tuteli i risparmiatori, dia una solida prospettiva di crescita e sviluppo sociale”, il rendimento del Btp decennale è ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati da Usa e Ue - 29 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici piuttosto rilevanti sia dagli Usa che dall'Europa

Juventus (-2 - 77%) ancora maglia nera a Piazza Affari : Proseguono le vendite sul titolo Juventus a Piazza Affari. Nonostante le notizie positive arrivate in termini di visibilità social, con l’account Instagram dei bianconeri che si è affermato come il terzo più seguito a livello globale, le azioni del club presieduto da Andrea Agnelli hanno chiuso la seduta odierna con una flessione del 2,77% a […] L'articolo Juventus (-2,77%) ancora maglia nera a Piazza Affari è stato realizzato da ...

Brindisi - il 30 agosto inizia la seconda edizione del festival di Affari Italiani “La Piazza”. Tra gli ospiti anche Conte - Toti e Bernini : Per il secondo anno Ceglie Messapica ospiterà “La Piazza“, la tre giorni organizzata da Affari Italiani e dall’amministrazione comunale. Dal 30 agosto al 1 settembre nel comune in provincia di Brindisi ci saranno incontri e dibattiti di confronto sulla politica. Tra i nomi in programma c’è quello di Giuseppe Conte che sarà presente alla seconda edizione del festival se le consultazioni al Colle lo consentiranno. ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari mira ai 21.000 punti - 28 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di superare i 21.000 punti. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda

Calcio e Finanza : Juve peggior titolo a Piazza Affari - colpa degli esuberi : Inizio settimana difficile per il titolo Juventus a Piazza affari, che ieri ha chiuso a -3,92% come il peggior titolo tra quelli compresi nel principale indice . Anche oggi non è andata meglio per i bianconeri che in un mercato intonato positivamente, cedono circa il 2% a quota 1,49 euro. Dal massimo relativo toccato lo scorso 16 giugno sull’onda delle indiscrezioni su un possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera, le azioni ...

Juve peggior titolo a Piazza Affari - resta il nodo esuberi : Seduta in calo per il titolo Juventus a Piazza Affari. In un mercato intonato positivamente, con il Ftse Mib che guadagna l’1,16% nonostante l’incertezza per l’evoluzione della crisi di governo, le azioni della società bianconera cedono circa il 2% a quota 1,49 euro, mettendo a segno la peggior performance tra le blue chip del listino […] L'articolo Juve peggior titolo a Piazza Affari, resta il nodo esuberi è stato ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa - 27 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende dati macroeconomici rilevanti dagli Usa. Previsti altri in agenda per la giornata

BORSE & MERCATI/ Le incognite che pesano su Piazza Affari e Wall Street : Si avvicina l'inizio di settembre e le incognite che possono portare turbolenza sui MERCATI rischiano di aumentare fino alla fine dell'anno

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l'attesa per Powell - 23 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende le parole di Jerome Powell a Jackson Hole. Pochi i dati macroeconomici in agenda

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.000 punti - 22 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda ai 21.000 punti. Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda