Martin Eden rifiuta la tradizione | ma non è abbastanza

Venezia : pregi e difetti di "Martin Eden" - il secondo film italiano in concorso - : Serena Nannelli La libera trasposizione del romanzo di London affascina se intesa come epifania della volontà, ma propone un mosaico politico a tratti confuso e appare un po' ingenua negli insistiti omaggi al primo Pasolini. Al Lido di Venezia il 2 Settembre è stato il giorno di "Martin Eden", secondo film italiano in concorso. L'opera, che vede il regista Pietro Marcello anche alla sceneggiatura assieme a Maurizio Braucci, è una ...

Mostra del cinema di Venezia - Pietro Marcello : “Martin Eden come Michael Jackson” : Il regista: «Il mio film sull’ambizione autodistruttiva». Applausi per la seconda pellicola italiana in gara tratta dal romanzo di Jack London

Venezia 76 - Il red carpet di Martin Eden sotto il segno della tv - il cinema italiano e i soliti infiltrati : Martin Eden, il cinema e la tv italiana celebra Marcello e Marinelli. Il cinema e parte della buona tv nostrana ha battezzato “Martin Eden”, secondo film italiano in concorso a Venezia 76 ...

Venezia - 9 minuti di applausi per «Martin Eden» : Jack London marinaio di Napoli : Pietro Marcello ambienta la sua personalissima versione dell’autobiografia dello scrittore californiano in Campania. Usa registri differenti e gioca con i generi, compreso il melò napoletano. Il risultato è un film pieno di poesia con un grande Luca Marinelli

Venezia - il giorno di «Martin Eden» : Jack London è un marinaio di Napoli : Pietro Marcello ambienta la sua personalissima versione dell’autobiografia dello scrittore californiano in Campania. Usa registri differenti e gioca con i generi, compreso il melò napoletano. Il risultato è un film pieno di poesia con un grande Luca Marinelli

Così il "Martin Eden" di Jack London diventa un proletario napoletano : Ho riletto da poco, per scrupolo, il “Martin Eden” di Jack London: ancora una volta l’ho trovato un romanzo insopportabile e insopportabilmente datato. Lo dico per onestà, perché fatico a separare dal libro il film omonimo di Pietro Marcello, secondo titolo italiano in concorso a Venezia, che sarà in sala con 01 già il 4 settembre. L’ispirazione a London è liberissima, anche nella ...

Mostra del Cinema di Venezia - incanta Martin Eden di Pietro Marcello. Luca Marinelli è il marinaio anarchico che voleva diventare scrittore : Pietro Marcello l’avevamo perduto in mezzo a qualche onda del mare della vita. Meno male che Barbera&Co. l’hanno selezionato in Concorso a Venezia 76. Perché Marcello ci ha appena incantato con il suo Martin Eden. In pochi lo conoscono. E chi lo conosce (La bocca del lupo o Bella e perduta, ma c’è anche molto altro) se lo tiene sempre stretto nel taschino dei ricordi perenni. Perché Marcello fa un Cinema tutto suo. Inutile usare aggettivi ...

«Martin Eden» - Luca Marinelli nel passato per raccontare il nostro tempo : Pietro Marcello si cimenta in un’impresa ostica: portare al cinema Martin Eden di Jack London. Impresa riuscita. Il suo film, in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2019 e nelle sale dal 4 settembre, è una libera interpretazione del romanzo dello scrittore inglese (da San Francisco ci ritroviamo a Napoli). A interpretare il marinaio che ambisce a diventare scrittore e a cambiare la sua condizione sociale è Luca Marinelli. In attesa di ...

Cinema - Martin Eden e l’America razzista a Venezia - : Luigi Mascheroni Mostra del Cinema di Venezia ?

Martin Eden la conferenza stampa a Venezia 76 con Luca Marinelli e Pietro Marcello (VIDEO) : È il giorno di Martin Eden a Venezia 76 Siamo giunti anche al secondo dei tre film italiani in concorso a Venezia 76. Martin Eden è stato presentato poco fa al Palazzo Casinò nella conferenza stampa delle 14. Al ...

Martin Eden : il romanzo di Jack London che ha ispirato il film con Luca Marinelli a Venezia 2019 : La 76esima Mostra del Cinema di Venezia ha visto protagonista, fra gli altri, il nuovo film di Pietro Marcello interpretato da Luca Martinelli. La pellicola, attesa nelle sale il 4 settembre, rilegge la storia di uno dei personaggi più tragici dello scrittore americano Jack London, ambientandola in una Napoli di inizio secolo. Ma nel romanzo siamo in America: ecco la storia di “Martin Eden”.Continua a leggere

Martin Eden : il romanzo di Jack London che ha ispirato il film di Pietro Marcello a Venezia 2019 : La 76esima Mostra del Cinema di Venezia ha visto protagonista, fra gli altri, il nuovo film di Pietro Marcello interpretato da Luca Martinelli. La pellicola, attesa nelle sale il 4 settembre, rilegge la storia di uno dei personaggi più tragici dello scrittore americano Jack London, ambientandola in una Napoli di inizio secolo. Ma nel romanzo siamo in America: ecco la storia di “Martin Eden”.Continua a leggere

Martin Eden recensione - trama - cast film al cinema : Martin Eden è il film al cinema da mercoledì 4 settembre 2019. La pellicola, di genere drammatico è diretta da Pietro Marcello con Luca Marinelli e Jessica Cressy. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Martin Eden cast film al cinema Data di uscita: 4 settembre 2019 Genere: Drammatico Anno: 2019 Regia: Pietro Marcello cast: Luca Marinelli, ...

Festival di Venezia - Pietro Marcello presenta il suo “Martin Eden” : la clip esclusiva : Dal romanzo di Jack London ad un film di Pietro Marcello. Mai alchimia poetico-creativa fu più singolare ed attesa. Martin Eden sarà in Concorso al Festival di Venezia 76 e il fattoquotidiano.it ve ne propone una clip in esclusiva. Il marinaio Martin Eden salva da un pestaggio il giovane Arturo, un rampollo della classe media industriale. Per sdebitarsi il ragazzo invita il suo salvatore nella casa di famiglia dove incontrerà Elena, sorella di ...