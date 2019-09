Johnson sconfitto | i Comuni avviano l’iter per la legge anti ‘no deal’

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019) Londra, 3 set. (AdnKronos) – Con 328 voti favorevoli e 301 contrari la Camera deiha approvato la mozione che avvia l’iter del progetto diche punta ad impedire la no deal Brexit il prossimo 31 ottobre, obbligando il governo a chiedere all’Unione europea un rinvio fino al 31 gennaio del 2020. Per il premier conservatore Borissi tratta di una . Ihanno di fatto tolto dalle mani del governo l’agenda legislativa, affidandola al controllo dell’aula. Decisivi per la sconfitta del governo i voti dei ‘ribelli’ tories, contrari alla strategia negoziale del premier, deciso a rischiare l’uscita dalla Ue senza un accordo, per ottenere concessioni da Bruxelles riguardo alla clausola del ‘backstop’ per il confine irlandese. I ‘ribelli’ rischiano ora l’espulsione dal gruppo parlamentare ...

