Governo | incontro Conte con capigruppo Pd-M5S alle 15 30**

**Governo : programma non chiuso - domani incontro Pd-M5S con Conte** : Roma, 2 set. (AdnKronos) – Il documento programmatico non è stato chiuso stasera a Palazzo Chigi con le delegazioni Pd-M5S che torneranno a incontrarsi nuovamente domani. E' quanto si apprende da fonti Pd.

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L'incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato.

