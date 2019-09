F1 | la via di fuga di Eau Rouge-Raidillon sarà in ghiaia | Il circuito di Spa non cambierà

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) “Ilnel tratto delnontoccato, ma rimetteremo lanella via di. Attualmente stiamo discutendo le aree in cui posizionarla e la profondità che dovrà avere. Dopo questo incidente, lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 a Spa Francorchamps non è in discussione. Quello che è accaduto a Hubert è un incidente di gara. Ovviamente ne siamo tutti molto toccati, proprio per questo dobbiamo continuare a lavorare per lo sviluppo del”. Sono queste le parole di Nathalie Maillet, CEO deldi Spa, teatro purtroppo dell’incidente fatale al pilota francese di F2 Anthoine Hubert. Dopo il crash del weekend che ha riportato alla mente spiacevoli sensazioni del passato, la decisione è quella di intervenire per migliorare la sicurezza del tracciato ma non di andare a sconvolgerlo. Un modo per preservare quel che è stato sempre il, ovvero ...

